屏東縣未放豪雨假惹眾怒 鄉民灌爆潘孟安臉書

豪雨為南部帶來災情，圖為屏東縣長潘孟安日前至縣內勘查災情。（資料照片/林和生翻攝）

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中時電子報
鄉民湧進縣長潘孟安臉書抗議。翻攝潘孟安臉書

西南氣流強降雨，高雄市今天停止上班上課，同樣下著大雨的屏東縣，卻要正常上班上課，引起鄉民大火大，紛上屏東縣長潘孟安臉書留言，有鄉民說，「縣長還在睡啦」、「高雄已經放囉」、「高雄還知道隨機應變，情況不對馬上宣佈停班停課，你還繼續睡？縣長，你現在馬上騎車出去！」。

上周熱低壓來襲時，高雄市等多個縣市宣布8月24日停止上班上課中，唯獨屏東縣要上班上課，鄉民氣憤不已；昨西南氣流來襲，高雄市等多個縣市正常上班上課，唯獨屏東縣停止上班上課；今西南氣流帶來的大雷雨，中央氣象局發布屏東、高雄有局布大豪雨，高雄市政府宣布停止上班上課，屏東縣政府仍維持正常上班上課，讓鄉民憤怒湧進縣長潘孟安臉書抗議。

有鄉民說，「昨天沒什麼大風雨，結果停班停課。今天比昨天還嚴重，結果上班上課？高雄還知道隨機應變，情況不對馬上宣佈停班停課，你還繼續睡？縣長，你現在馬上騎車出去！」、「高雄已經放囉」。

還有鄉民說，「我不求停班停課 只求潘縣長晚上開車到墾丁巡視一趟就好 ，看看你管區的公路不平，處處坑洞就算了，某些路段沒路燈，晚上傾盆大雨時開車的視線完全是看不到，更何況騎車的人？」、「中央氣象局資料顯示，屏東市降雨量到早上07:30已累積超過250mm，累積要破350mm很快，難道真的沒辦法停班課?」。

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另有鄉民說，「剛剛送小孩去坐車到市區上課，明明就是這麼大的雨，所有的河川已經瀕臨潰堤，若是雨再這麼下，小孩若被困在市區沒人照顧。潘縣長，我女兒可以先去你家嗎？」、「現在這時間雨下的比上禮拜還要大，潘大人麻煩起床看一下狀況發佈是否放假，我不想第一天上班就請假」。

(中時電子報)

文章來源：屏東縣長潘孟安臉書

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