戶外教學也要救國旅？網酸：搞政治連小學生都不放過

2018年08月28日 09:47 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

國旅人數雪崩大降700萬人次，救國旅將腦筋動到學生頭上！蔡政府今年才大砍軍公教年金，讓30幾萬退休人員縮手不敢出遊，以致國旅市場節節衰退，令業者欲哭無淚。為救國旅市場，政府計畫12年國教學校戶外教學，從1年1次增加為每學期1次，預估1年可增加800萬人次。網友對此痛批，2天1夜戶外教學加住宿，要收家長多少錢？搞政治連小學生都不放過，蔡政府真是夠了。

去年國旅人次呈現5年來首度負成長，今年更擴大衰退，累計少了700萬人次。聯合報報導，蔡政府再出招，要用戶外教學擴大國旅市場。計畫從每年1次調整為每學期1次。未來12年國教新課綱上路後也要全面推動，全台3000多所中小學，、約180萬名學生受到影響。

報導指出，這項提案在行政院觀光發展推動委員會討論，已獲政委張景森同意，並要求啟動跨部會評估。根據規畫，未來戶外教學將與課程結合，從全校旅遊改由為班級實施。現行戶外教育計畫每年補助約3到4千萬元，外傳未來將補助每人每日500元，但觀光局長張錫聰表示，希望教育部能將戶外教育納入教育預算。

對於政府加大力度搶救國旅，卻將腦筋出在學生頭上，網友不以為然，「這政策真的太好笑……居然連學生戶外教學都要算在國旅」、「政府出全額經費讓學生去旅遊嗎？不然又要讓家長荷包失血」、「政府出經費，也是你我交的稅呀！」、「拿小孩來拚經濟？真是夠了」、「準備拿公帑讓學生放棄學習而去旅遊，搞政治搞到連小學生都不放過，真是喪心病狂。」、「沒救了！應該算是死馬當活馬醫？」、「拜託放過學生吧！他們成績很差，完全沒競爭力。」、「砍了年金，老人不敢多花錢，就派孩子去，編列這些預算，根本是掩耳盜鈴」。

(中時電子報)