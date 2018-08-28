楊鎮浯批民進黨該來金門不來 不該來時跑來

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副總統陳建仁被抓包在中南部飽受水患之苦時，竟然與家人前往金門觀光旅遊，國民黨立委楊鎮浯今天在臉書上批評，今年「八二三砲戰」60周年，三軍統帥竟然缺席，對金門鄉親不夠尊重，結果又被發現「八二三水患」期間，陳建仁到金門觀光旅遊，「該來時不來，不該來時來，荒唐又冷血的民進黨政府。」

楊鎮浯表示，「八二三砲戰」今年適逢六十周年，這場戰役傷亡慘重，確保了台澎金馬的安全。身為中華民國總統及三軍統帥的蔡英文，竟缺席8月23日在金門舉行的紀念儀式。這對當年浴血奮戰，甚至犧牲性命的烈士及其眷屬情何以堪？也對落下47萬多發砲彈的金門與這片土地承受苦難的鄉親們，極不尊重。

楊鎮浯指出，就連前總統陳水扁都兩度到金門參加紀念活動，蔡英文卻因為意識形態與政治因素選擇刻意不來，這已經夠令人萬分遺憾了，民進黨副秘書長徐佳青還補上一刀說，八二三是「共產黨和國民黨打仗」，不是跟民進黨打仗，根本不值得紀念。這種用狹隘的政黨利益去扭曲這場戰役的神聖價值，是污辱了中華民國，更是在金門的這段歷史傷口上灑鹽，「深感不齒與痛心。」

楊鎮浯表示，更令人匪夷所思的是，八二三中南部暴雨成災，就當災民最需要政府慰助的時候，竟傳出副總統陳建仁24日帶全家人到金門度假三天。副總統彼時理應襄助蔡總統帶領行政團隊全心投入救災，卻帶著全家人來金門遊玩。這簡直毫無同理心，甚至到了冷血的地步。

楊鎮浯認為，政府高官來與不來金門，考驗著民進黨的智慧，也在挑戰金門鄉親以及全國人民的觀感與底線。

(中時 )

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