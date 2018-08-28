唐鳳駁斥介入臉書言論自由 網挖去年舊聞打臉

總統蔡英文日前搭雲豹裝甲車進入淹水災區，引發外界輿論抨擊，現在更傳出一張「蔡英文在雲豹車上笑著揮手」的照片，只要上傳網路就會被刪掉的訊息，對此淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪就親自實驗看看是否真如網路所說的「遭刪除」？(圖片取自包正豪臉書)

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中時電子報

臉書箝制言論自由傳聞不斷，藍營粉絲頁常動輒被封鎖關版，近日又傳出張貼「蔡英文在雲豹車上笑著揮手」的照片，只要上傳FB就會被刪？對於網友質疑政府操控網路言論，行政院政務委員唐鳳表示，他完全沒有介入社群媒體的興趣或權力。但網友翻出唐鳳去年拜訪FB總部，雙方將加強在「不實報導」等項目合作的舊聞打臉。

之前臉書帳號批判蔡總統和民進黨政府的接連被停權，國民黨批評這是言論自由的倒退。總統蔡英文日前搭雲豹裝甲車進入淹水災區，引發外界輿論抨擊，現在更傳出一張「蔡英文在雲豹車上笑著揮手」的照片，只要上傳網路就會被刪除？對此淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪就親自實驗看看是否真如網路所說的「遭刪除」。由大陸網友創建的粉絲頁「台灣傻事」，也因為發了蔡英文坐裝甲車的影片被封鎖刪除。

據《中央社》報導，網路傳言，只要在社群網站上張貼不利政府的圖片或文字，都會被刪除，質疑是政府在操控網路言論。對此負責數位、科技業務的唐鳳表示，她本人完全沒有介入社群媒體（無論是臉書，還是PTT）版務或帳務的興趣或權力。保護言論自由與新聞自由是行政院的核心理念，無法與其他利益相互交換，也不接受被打折扣。

但FB粉絲頁「我得了一種不刻薄會死的病」翻出去年《自由時報》報導，去年9月國家通訊傳播委員會（NCC）主委詹婷怡與行政院政務委員唐鳳，拜訪Facebook矽谷總部，進行交流並確立了多項合作關係。其中，FB將加強在「不實報導」、「兒少與婦女安全」上與NCC加強合作。NCC與FB進一步合作，將在台共同推播「不實報導的辨認訣竅」提示機制，這也讓台灣並列為FB全球最先推出提示機制的12國家之一。

唐鳳被諷刺「去年跑去說要跟人家『確立多項合作關係』、『在不實報導上跟對方加強合作』；今年被人質疑後，就說自己『完全沒有介入社群媒體的興趣或權力』。呃...」。

(中時電子報)

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