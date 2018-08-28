新竹》謝文進登記參選市長 宣示終結「裝飾政績活動至上」時代

無黨籍新竹市議長謝文進今天上午在大批支持者的陪同下，完成市長參選登記。（陳育賢攝）

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無黨籍新竹市副議長許修睿今天上午完成議員參選登記。（陳育賢攝）
無黨籍新竹市議長謝文進今天上午在大批支持者的陪同下，完成市長參選登記。（陳育賢攝）
無黨籍新竹市議長謝文進完成市長參選登記後宣示，「裝飾政績、活動至上」的「飾政時代」，必須結束。
無黨籍新竹市議長謝文進今天上午在新民意問政聯盟議員及大批支持者的陪同下，完成市長參選登記，右三為民進黨議員鄭正宗。（陳育賢攝）

無黨籍新竹市議長謝文進28日在包括副議長許修睿等8位無黨籍的「新民意問政聯盟」議員，以及民進黨籍議員鄭正宗與上百位支持者的陪同下完成市長參選登記，他並宣示「裝飾政績、活動至上」的「飾政時代」，必須結束。

謝文進今天上午8點半是在新民意問政聯盟的無黨籍議員包括副議長許修睿、議員吳國寶、陳啟源、陳清泉、余邦彥、羅文織、黃美慧、許文棟以及民進黨的資深議員鄭正宗等人的陪同下完成登記，上百支持者搖旗呼喊「凍蒜」，場面、聲勢浩大。

謝文進表示，希望新竹市更好的初衷不曾改變，但是新竹市面臨治理、信任、建設3大市政危機，很多幸福的假象不僅被市民質疑，還一一被專家學者拆穿。因此，他宣示裝飾政績、活動至上的「飾」政時代，必須結束。

不顧黨籍身分而力挺謝文進的鄭正宗則表示，他身為一位民進黨創黨員且是終身黨員的身分，卻參與新民意黨團來登記市議員，是因為民進黨內搞分裂，讓他非常失望，希望新竹市民睜大眼睛，選一位真正了解新竹市的謝文進出來引導新竹市民邁向更好的新竹市政。

(中時 )

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