南台灣大淹水 網友列舉官員最讓人發火的言論

熱帶性低氣壓帶來暴雨，水淹南台灣。但是在這種救災的關鍵時刻，政府官員卻「講幹話」火上加油，有網友就列舉執政的民進黨官員在這水災中讓人最火大的言論。行政院長賴清德失言就有兩例。(中時資料照)

友善列印
中時電子報
/整理報導

熱帶性低氣壓帶來暴雨，水淹南台灣。但是在這種救災的關鍵時刻，政府官員卻「講幹話」火上加油，有網友就列舉執政的民進黨官員在這水災中讓人最火大的言論。

開頭B的網友在批踢踢發文表示，台灣豪雨不斷，政府應該積極救災，大家同心協力協助淹水的台灣人。但是這個時刻，還是有人忍不住大放厥詞（講幹話）為大家整理幾件政治人物因這場暴雨，而提出的專業學說：

1.上帝說：行政院長賴清德對輿論批評其在台南市長任內「治水失敗」，賴清德表示，「批評的人可以講出來，讓他當上帝，選擇這些雨量下在哪些地方，把握不會淹水？」強硬回應令人傻眼。

2.治病說：內政部長徐國勇前往基隆市警局進行慰勉及視察，對於南台灣大淹水，他表示，民進黨治水還是有效的，災情已經有延緩，並將治水比做像治感冒一樣，強調「沒有藥可以吃了後，就永遠不感冒的！」

3.韌性說：南台灣在受暴雨之苦時，行政院長賴清德在聽取經濟部次長曾文生及水利署長賴建信報告時，表示「台灣具強韌抗災能力」被網友罵翻，賴揆稍後在臉書解釋，「韌性」是當代對於國土治理的重要概念，就是國家面對天然災害襲擊時，減緩傷害、妥適因應、迅速復原的能力。

4.治水成功說：嘉義市百餘戶淹水，市長涂醒哲說「治水是成功不是破功！同樣那麼大的雨，其他地方更嚴重，雨量大，淹水是必然，水退的快才是重點」。

底下網友也留言表示，「說得都很有道理啊，不認同的人先檢討自己台灣價值夠不夠」、「不然你要投國民黨？一句打翻你，閉嘴吧」、「現在就是想讓DPP下台的慾望VS對KMT的厭惡，看哪邊比較強就投哪邊阿」！

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

新竹》謝文進登記參選市長 宣示… 徐巧芯邀馬英九創意「選票同框」…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。