南台灣大淹水 網友列舉官員最讓人發火的言論

2018年08月28日 10:04 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

熱帶性低氣壓帶來暴雨，水淹南台灣。但是在這種救災的關鍵時刻，政府官員卻「講幹話」火上加油，有網友就列舉執政的民進黨官員在這水災中讓人最火大的言論。

開頭B的網友在批踢踢發文表示，台灣豪雨不斷，政府應該積極救災，大家同心協力協助淹水的台灣人。但是這個時刻，還是有人忍不住大放厥詞（講幹話）為大家整理幾件政治人物因這場暴雨，而提出的專業學說：

1.上帝說：行政院長賴清德對輿論批評其在台南市長任內「治水失敗」，賴清德表示，「批評的人可以講出來，讓他當上帝，選擇這些雨量下在哪些地方，把握不會淹水？」強硬回應令人傻眼。

2.治病說：內政部長徐國勇前往基隆市警局進行慰勉及視察，對於南台灣大淹水，他表示，民進黨治水還是有效的，災情已經有延緩，並將治水比做像治感冒一樣，強調「沒有藥可以吃了後，就永遠不感冒的！」

3.韌性說：南台灣在受暴雨之苦時，行政院長賴清德在聽取經濟部次長曾文生及水利署長賴建信報告時，表示「台灣具強韌抗災能力」被網友罵翻，賴揆稍後在臉書解釋，「韌性」是當代對於國土治理的重要概念，就是國家面對天然災害襲擊時，減緩傷害、妥適因應、迅速復原的能力。

4.治水成功說：嘉義市百餘戶淹水，市長涂醒哲說「治水是成功不是破功！同樣那麼大的雨，其他地方更嚴重，雨量大，淹水是必然，水退的快才是重點」。

底下網友也留言表示，「說得都很有道理啊，不認同的人先檢討自己台灣價值夠不夠」、「不然你要投國民黨？一句打翻你，閉嘴吧」、「現在就是想讓DPP下台的慾望VS對KMT的厭惡，看哪邊比較強就投哪邊阿」！

(中時電子報)