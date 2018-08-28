屏東道路積水狂塞 網：搞不懂潘孟安放假神邏輯

2018年08月28日 10:42 中時 潘建志

屏東一夜大雨，新園鄉仙吉村積水嚴重。（翻攝自東港好厝邊臉書）

屏東一夜大雨，屏東市復興南路積水，台1線麟洛果菜市場前趕著上班車輛大排長龍。（翻攝自屏東人屏東事臉書）

屏東一夜大雨，屏東市復興南路積水，機車道無法通行，只能和汽車爭道，趕著上班車輛大排長龍。（翻攝自Ling Kuo臉書）

▲翻爆圖說：屏東一夜大雨，台24線長治交流道周邊積水。（潘建志翻攝）

屏東縣28日半夜到清晨下起豪大雨，多處道路積水，不少趕著上班上學的民眾都被堵在路上，車輛大排長龍。不過屏東縣並未宣布停止上班上課，網友憤怒留言再度灌爆縣長潘孟安臉書，「為何你的判斷總是跟別人不一樣？」「縣長你不要再睡了，現在騎車出來看看！」

根據中央氣象局資料，截至上午9時止，屏東縣新園、萬丹、屏東市、麟洛、長治等鄉鎮，9小時累積雨量都破200毫米，其中雨勢最大時間為清晨1時到3時，多處都有時雨量40毫米以上的大雨，萬丹鄉新庄國小1時到2時還出現83毫米的驚人雨勢。

大雨造成多處道路積水，其中通往屏東市的主要道路，包括台1線麟洛果菜市場前，台24線長治交流道周邊，台27線新園鄉公所至仙吉加油站段、屏東市復興南路慈恩16村前、大仁科大前等全都積水，不是封閉禁止通行，就是僅開放單線雙向通行。

不少民眾上班上學都被堵在車龍中，蔡姓民眾載小孩到國中新生訓練，卡在台1線車陣中，她說道路上卡了3排滿滿的車，要進屏東市區都進不去，開了1個多小時車還沒到學校。林姓民眾說，騎車經過復興南路上班，道路兩旁積水，只能和汽車爭道，險象環生。

高雄市臨時在半夜宣布停班停課，雨勢同樣大的屏東縣卻未宣布，讓民眾氣炸，不少人灌爆潘孟安臉書，「沒什麼大風雨停班停課，下大雨結果上班上課？這 TMD 鬼標準哪來的？」「高雄還知道隨機應變，情況不對馬上宣佈停班停課，你還繼續睡？」「沒有人性把人民當作玩具。」

江姓名眾騎車上班，塞了1個小時，穿雨衣還是被淋得全身溼，他氣憤地說，一路上又是積水又是坑洞，整個大塞車，該上班不上班，該放假不放假，因應措施是什麼？王姓民眾說，真的搞不懂潘孟安的思維，24日獨步為中南部唯一未放假縣市，27日又是全國唯一放假縣市，28日雨這麼大，高雄都放了，同一生活圈卻未放，「潘孟安你放假的邏輯到底是什麼？」

(中時 )