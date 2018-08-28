時力立委到北檢抗議 反遭發言人嗆：「這裡不是立法院」

北檢發言人周士榆(右)出面接受陳情。(陳志賢攝)

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北檢發言人周士榆(右二)出面接受陳情。(陳志賢攝)

中南部豪雨成災，各黨均關心水災災情，但時代力量今早卻選擇跑到台北地檢署「抗議」，要求檢察長邢泰釗出面說明，但北檢襄閱主任檢察官周士榆代表北檢接受陳情，周面對時力立委黃國昌強調「這裡不是立法院質詢，我只是來接受民眾陳情，不是向立委說明」，周士榆表示，檢方內部有套監督系統，本案會送高檢署再議。

棒協4個單項體育協會5名高層，涉蒐集個資換票互灌人頭會員，遭台北地檢署緩起訴，引發時力立委黃國昌、徐永明不滿，批評緩起訴是「濫權瀆職」，今早率同多名時力市議員候選人到北檢抗議，黃國昌要求檢察長邢泰釗出面說明。

今天是北檢襄閱主任檢察官周士榆擔任北檢發言人最後一天，周代表北檢出面接受陳情時，言談間給黃國昌「軟釘子」，周士榆強調：「我只是來接受民眾陳情，不是來說明，內部有套監督系統，會送高檢署再議。」

周士榆義正辭嚴說「因為這裡不是立法院質詢，我們是只接受民眾陳情，要傾聽人民聲音，做任何決定都是個別檢察官獨立行使職權，我們必須加以尊重，社會上有任何聲音，我們會檢討。」

周士榆也強調，本案是目前所知，違反個資法處罰最重的案例，目前緩起訴也不是確定的結果，會依職權送高檢署再議。

周士榆說，「這個緩起訴決定，絕非任何一個人或團體一群人可以決定的，檢方有自己的監督制度」。

(中時 )

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