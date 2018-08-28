高雄大遠百影城驚見雨瀑！網：這是要演鐵達尼了吧

2018年08月28日 10:34 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

高雄深夜又遭暴雨侵襲，三多商圈再度淹水，一名網友在臉書《爆廢公社》PO出高雄大遠百威秀影城地下停車場淹水的影片，停車場入口階梯不斷遭暴雨湧入，驚險程度形同雨瀑，網友驚呼：「這是要演鐵達尼了吧」。

高雄大遠百威秀影城地下停車場驚見雨瀑！網友驚：這是要演鐵達尼了吧。(圖/翻攝自爆廢公社)

原PO在臉書指出，看完電影「與神同行」後，到停車場取車，沒想到水直接從地下室樓梯灌進來，變成小瀑布，她在極度驚嚇中從停車場開出來，馬路也淹水了，驚魂未的說「我剛剛在水上飄」。

網友看到影片後紛紛回應「天啊也太可怕」、「真扯」、「瀑布嗎？」、「看完與神同行真的雨神同行了」、「這棚應該是巨齒鯊的場景阿」、「這是要演鐵達尼了吧」、「這是 世界末日 快跑」、「太扯了啦 市中心ㄟ」。

對於網路上流傳大遠百地下停車場遭豪雨侵襲成為小瀑布的影片，大遠百則解釋，「這是正常的排水跟抽水，會依車道流動」，不過為安全考量，今日暫停使用地下停車場，僅開放平面停車場。

高雄大遠百表示，公司正常營業，基本上櫃位會配合開店，但公司不會硬性規定，絕對注重員工權益，出勤的話視為加班，可以擇日補休，或是可以依「互助櫃」形式，鄰櫃互相幫忙顧店。

高雄今（28）日放豪雨假，市府早上緊急宣布停班停課，但多數百貨業者評估風雨漸小，維持正常營運，僅遠東SOGO高雄店周邊淹水，早上暫停營運，下午視狀況決定是否開業。

夢時代表示，夥伴可以評估路程不來開店或晚來開店，跟櫃位公司報告過即可，畢竟員工居住地方災情不一樣，還是以員工安全至上，上班的員工可以補假。

對於網傳夢時代地下室淹大水，館方澄清是張冠李戴，「購物中心的建築結構是以百年防洪線為依據，車道口也都設置防水閘門，地下室備有抽水馬達，另外也準備沙包擋於門縫預防雨水從滲進建築物。」

漢神百貨、漢神巨蛋也維持營業，漢神兩館強調，以員工安全優先考慮。漢神員工如沒上班不會扣薪，考績不影響；如上班則是加班或是另行補假。專櫃空櫃不罰錢，上班辦法依品牌各自的規定。

(中時電子報)