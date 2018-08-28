亞運》棒球抗韓完成任務 合庫要進軍職棒嗎？

中華成棒隊林加祐就是不打中華職棒，改而效力合庫隊的球員之一。（杜宜諳攝）

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中時電子報
／雅加達報導

雅加達-巨港亞運棒賽中華隊對戰南韓拿到漂亮首勝，包總教練許順益在內的教練與球員多數是國內合作金庫隊成棒隊的班底，合庫達成12年來「不可能的任務」，展現堅強實力底蘊，未來合庫會進軍職棒嗎？

許順益強調，合庫、台電業餘棒球隊的球員都是「職棒的逃兵」，其實他們有能力打職棒，包括林加祐、林瀚、黃佳瑋、吳昇峰與王政浩等都是對戰南韓的先發戰將，而他們都來自合庫隊。

合庫近年來展開更強大的戰力，去年勇奪春季聯賽、協會盃與爆米花聯盟的3座冠軍盃，促使包括總教練許順益、教練王燕國與8名球員進軍亞運會。林瀚不諱言指出，合庫老將拚了命也要力挺總教練。

合庫每年花費將近4000萬元支持棒球隊，福利不錯、甚至不輸職棒待遇，球員打球打到變行員，即使不當球員可以轉任行員，領薪年齡從35歲直到65歲，這是很多職棒球員無法得到的工作環境。

以前或目前很多國內職棒球員都曾經待過合庫，有人走了、有人留下，臥虎藏龍的合庫隊到底會不會轉成職棒隊，為國內中職注入一股活水，解決找不到第5、第6隊的窘境？

許順益強調，合庫是給不打職棒的球員一個穩定的工作機會，球隊編制、配備不輸職棒，但是應該不會進軍職棒！

近來國內不少社會、城市球隊紛紛成立之際，最有實力、組隊經驗的合庫也可以思考「轉型」，不打職棒實在可惜，但可能時間點未到。

(中時電子報)

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