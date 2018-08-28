棄S-400保F-35 美議員呼籲土耳其「想清楚」

2018年08月28日 10:26 中時電子報 李靖棠

據土耳其每日新聞（Hurriyet Faily News）報導，土耳其與美國之間軍售的矛盾，似乎仍處於無解的狀態，雙方都採取了強硬的姿態，讓局面呈現僵持。近日以美國聯邦眾議員透納（Rep. Mike Turner）為首的3名議員團，在前往因斯里克空軍基地（İncirlik Airbase）訪問時呼籲，希望土國政府和國會「想清楚」，盡早放棄購買俄羅斯的S-400防空飛彈系統（S-400 system），才能保住他們百架新型F-35戰機（F-35 Lightning II）。

USAF F-35A Lightning II Stealth Jets Take-Off & Landing

土耳其軍方為升級麾下空中戰力，先前向洛克希德馬丁（Lockheed Martin）大舉採購百架F-35A戰機，但顧及地緣政治和實際戰備考量，總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）亦向俄羅斯購買S-400防空系統，此一敏感舉動引發美國國會高度不滿。先是議員連署阻攔戰機交貨、後在總統川普（Donald Trump）同意下，此一禁令被寫入剛剛通過的《國防授權法案》（NDAA）內，讓土耳其僅獲得2架新機、且面臨訂單遭片面解除的危機。

俄羅斯軍方現役的S-400防空飛彈系統。（圖/美聯社）

F-35隱匿戰鬥機，由全球最大的武器商洛克希德馬丁，聯手諾格（Northrop Grumman）、普惠公司（Pratt & Whitney）和英國航太系統（BAE Systems）三間民營武器製造商，再加上以美國為首的11國聯盟共同出資，以聯合攻擊戰鬥機計劃（Joint Strike Fighter program）的名義完成。F-35戰機主要分為A、B、C三型，分別屬於傳統型、短場起降型和艦載型三類，每架平均售價約在1億美元（約32億台幣）上下。

雖然國會和川普政府態度強硬，但五角大廈（the Pentagon）與洛馬公司似乎並不這麼認為，相反地、他們是贊成維持訂單與交付作業，並堅持協助土耳其訓練其戰機飛行員，而面對不排除跨海打官司的土耳其，川普政府如何權衡地緣關係、現有的軍事合作，或是可能出現的「機密外洩」危機，做出最好的決定，將成為下一步外界關注的焦點之一。

(中時電子報)