曾受北台南家扶協助　3D繪畫大師曾進成致贈「感恩」畫作

2018年08月28日 10:47 中時 鄭雅文

國內知名3D繪畫大師曾進成特別贈送家扶中心一幅感恩畫作

北台南家扶中心28日在台南市政府民治市中心南瀛堂舉辦「助學圓夢感恩有您」，頒獎典禮，高中職大專生共339位同學受惠。曾受過家扶協助的國內知名3D繪畫大師曾進成也到場以過來人身分鼓勵在場同學，並致贈「感恩」創作給家扶。

北台南家扶中心表示，在各界善心捐款下，終於在開學前能將善款送至同學手中，幫助就學，高中職大專生共339位獲頒664萬元助學金，9月也將再頒發給643位國中小學生約105萬元獎助學金，總計破千名學子受惠。

過去曾受家扶援助的國內知名3D繪畫大師曾進成也到場分享心路歷程，他表示因7歲喪父，一家9口全靠母親舉債度日維生，幸在家扶和助學人協助下，讓他心中種下感恩樹苗，也藉此能用現在力量幫助更多學子。

他說，因本身喜歡畫畫，在高中即半工半讀當寺廟畫師繳學費，雖也曾在創作中花光身邊積蓄，但從不澆熄繪畫熱情。

他這次也帶來一幅近期畫作「感恩」給家扶，當中以花布及豬仔來傳遞與母親共同記憶，他指出，過去農村社會豬仔等同是學費來源，因而藉此勉勵同學要以孝心、感恩努力向學，也期待未來能傳承所學，指導有意朝藝術之路邁進的家扶學子。

(中時 )