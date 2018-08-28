南市獲前瞻補助將增闢4處立體停車場

台南市中西區體3地下停車場地面層模型。（交通局提供）

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台南市政府為增加停車格位改善停車需求問題，經向行政院「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」提出立體停車場興建計畫爭取補助，獲核定將增闢4處立體停車場，總經費16.6億元；其中，中央補助經費8.7億元，補助比例全國最高。

交通局長林炎成表示，配合行政院「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」要點規定，台南市率全國之先完成整體規畫。此次獲補助的立體停車場興建計畫案，包括「中西區體3地下停車場新建工程」、「水萍塭公園地下停車場新建工程」、「東區文化中心停E5立體停車場新建工程」及「西門健康停22立體停車場新建工程」等，下階段預計再提報「赤崁園區成功國小地下停車場」、「東區青年路停E8立體多目標停車場」等2處停車場工程經費補助申請，搭配公共運輸轉乘，建構友善停車空間，提升整體交通環境品質。

林炎成還強調，交通局從2017年啟動「台南好停No.萬」計畫，透過獎勵民間興建停車場，活化閒置公私有地等方式，已增加汽車格位5550席及機車格位3686席，此次再獲中央補助興建4處立體停車場，希望能夠有效改善停車問題。

台南市停車管理處長黃俊傑也表示，此次獲補助的停車場興建計畫，均位於中西區、東區及南區等人口密集、停車供需失衡、需求迫切的區域，4處路外立體停車場合計提供1252席汽車格位、427席機車格位，還將透過智慧停車管理服務、綠能及性別友善設計原則，提升停車場使用效益與服務品質。

(中時 )

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