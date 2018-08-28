馬告節 9月15日烏來老街封街開趴

2018年08月28日 10:43 中時 葉德正

「烏來馬告封街派對」9月15日在烏來老街封街開趴，今年用音樂、美食、派對、大自然元素，要帶民眾遠離都市喧囂，回到山林感受原始生命力，活動12道當地特色餐點，套票將在29日中午12點開賣，限量450份。

經發局長張峯源表示，馬告有「山林裡的黑珍珠」之稱，當地民眾用這獨特清香的香料創造出許多料理，成為必嚐的特色美食，為提高當地馬告產業的知名度，並吸引不同以往的消費族群，今年馬告宴延續去年封街同樂的形式，並結合寧靜山水、多元音樂、在地美食等元素，端出有馬告入菜的海陸大餐及飲品，展現馬告的迷人與當地的活力，並透過套票中的店家優惠券，增加遊客再次造訪當地的機會。

經發局表示，「烏來馬告封街派對」套票包含整隻烤乳豬，口感軟Q的馬告香料佐蹄膀，以及散發馬告獨特清香的煎鱒魚等10種特色餐點，還有清涼解渴的酒類飲料及可樂，同時還可以將榮獲新北好禮的阮的肉乾馬告肉乾、台灣精釀DB啤酒-馬告啤酒等紀念禮品帶回家當伴手禮，另提供當地住宿折扣、消費送小菜等餐飲店家優惠券，市價超過1000元，現在吃喝玩樂一次滿足只需200元物超所值。

參與的民眾不但可以享用多樣馬告特色料理，近身聆聽時下最夯的輕搖滾代表鄭宜農等現場演唱，還有機會獲得液晶電視等總價值超過11萬元大獎，套票將於8月29日中午12點開賣(購票網址: https://goo.gl/wpP25A)，限量450份，活動詳洽經發局官網或「來趣新北金發局」臉書粉絲團。

(中時 )