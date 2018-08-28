泰簽證費加收470元 外交部：積極與泰國協調

友善列印
中時

對於泰國團辦簽證費10月將加收470元。外交部發言人李憲章今表示，我方注意到這樣的調整，會積極與泰國協調，但他強調，費用調整並非簽證費的提升，而是受理簽證申請在分工上有所調整。

泰國辦事處10月1日起將在台北與高雄分別設立委外經營的簽證中心，並加收470元手續費，如此一來，由旅行社代辦團體簽證（含代辦手續費）增至1970元，個人親辦簽證費則增至1670元；若赴泰國辦事處辦理個人簽證，每日人數上限50人，每人每日至多申請9件，申辦費用不變，維持台幣1200元。

根據交通部觀光局統計資料顯示，我國人2017年赴泰國達55萬3804人次，而同年泰國來台達29萬2534人次。

李憲章指出，經外交部瞭解，泰辦是為紓解申請泰簽人潮，便利簽證申請作業，收件時間也將延長，由原來的上午9時至10時（個人申請為9時至11時30分）調整為上午9時至下午4時。

李憲章強調，該項ˋ470元手續費完全是簽證業務委外衍生所需費用，並非泰辦增收的申辦費用。

對於國人質疑我方給予免簽，但泰國卻調整對我簽證費用，李憲章表示，我給予免簽是滾動式機制，從對東南亞實施試辦免簽來看，的確來台人次比例可觀，這是另外一種消費能量，但同時也會根據各種移民風險，及到台灣觀光是否從事簽證目的的活動。

李憲章強調，互惠也是重要考量，會與泰方密切密切聯繫，促請泰國給予國人簽證待遇更為寬鬆互惠的安排。

(中時 )

馬告節 9月15日烏來老街封街開趴 暴雨炸高雄 SOGO高雄店今上午停…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。