泰簽證費加收470元 外交部：積極與泰國協調

2018年08月28日 10:46 中時 陳建瑜

對於泰國團辦簽證費10月將加收470元。外交部發言人李憲章今表示，我方注意到這樣的調整，會積極與泰國協調，但他強調，費用調整並非簽證費的提升，而是受理簽證申請在分工上有所調整。

泰國辦事處10月1日起將在台北與高雄分別設立委外經營的簽證中心，並加收470元手續費，如此一來，由旅行社代辦團體簽證（含代辦手續費）增至1970元，個人親辦簽證費則增至1670元；若赴泰國辦事處辦理個人簽證，每日人數上限50人，每人每日至多申請9件，申辦費用不變，維持台幣1200元。

根據交通部觀光局統計資料顯示，我國人2017年赴泰國達55萬3804人次，而同年泰國來台達29萬2534人次。

李憲章指出，經外交部瞭解，泰辦是為紓解申請泰簽人潮，便利簽證申請作業，收件時間也將延長，由原來的上午9時至10時（個人申請為9時至11時30分）調整為上午9時至下午4時。

李憲章強調，該項ˋ470元手續費完全是簽證業務委外衍生所需費用，並非泰辦增收的申辦費用。

對於國人質疑我方給予免簽，但泰國卻調整對我簽證費用，李憲章表示，我給予免簽是滾動式機制，從對東南亞實施試辦免簽來看，的確來台人次比例可觀，這是另外一種消費能量，但同時也會根據各種移民風險，及到台灣觀光是否從事簽證目的的活動。

李憲章強調，互惠也是重要考量，會與泰方密切密切聯繫，促請泰國給予國人簽證待遇更為寬鬆互惠的安排。

(中時 )