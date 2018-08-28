馬英九陪饒慶鈴登記 高喊「縣長選慶鈴 台東一定贏！」

前總統馬英九等人陪饒慶鈴完成縣長登記。（莊哲權攝）

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前總統馬英九等人陪饒慶鈴完成縣長登記。（莊哲權攝）
前總統馬英九等人陪饒慶鈴完成縣長登記。（莊哲權攝）

國民黨提名台東縣長參選人饒慶鈴27日在前總統馬英九、縣長黃健庭、數百位支持者相陪完成登記，馬英九說，要延續黃健庭幸福縣政，要讓台東農產品繼續能外銷，一定要讓藍軍繼續在台東執政。

馬英九昨天晚上就到台東參加熱氣球感恩茶會，今天清晨原本要陪饒慶鈴到鯉魚山早市拜票，因雨勢太大而取消。

上午9時起，支持者在台東生活美學館集結，饒慶鈴與馬英九、黃健庭及國民黨前主席吳伯雄、立委廖國棟、資政饒穎奇、縣黨部主委吳秀華等人陪同下步行至縣府登記。

馬英九說，台東原本是偏遠、落後、貧窮的城市，經黃健庭8年多來締造了台東奇蹟，饒慶鈴繼承非常了不起的傳統、但也是了不起的壓力，他期許饒慶鈴一定要奮力配合、趕過去。

馬英九也提到，藍軍在台東繼續執政，對台東的農民非常重要，兩個多月前鳳梨滯銷，以前馬執政時，還可以賣到大陸，現在不行，相反的，黃健庭就能在今年賣出500公噸鳳梨，台東農民完全不受影響，為了台東最重要的農業產業，要繼續讓農民笑開心。

隨後，饒慶鈴也帶領支持群眾高喊「民進黨不倒，農民好煩惱」，饒慶鈴說，有馬總統8年來兩岸及外交關係的成功，為台東農民打造出1條鳳梨釋迦的「綠金道路」，也看到這兩年來政府執政無能，兩岸關係凍結，未來經濟前景令人擔心，希望鄉親給她機會，一起為台東加油。

(中時 )

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