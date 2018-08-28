雲林》化身「師公」大唱牽亡魂登記參選

2018年08月28日 12:24 中時 許素惠

雲林縣虎尾鎮社會課員陳獻堂打扮成「師公」登記參選虎尾鎮長，引起眾人圍觀。（許素惠攝）

雲林縣虎尾鎮社會課員陳獻堂打扮成「師公」登記參選虎尾鎮長。（許素惠攝）

雲林縣虎尾鎮社會課員陳獻堂（左）打扮成「師公」登記參選虎尾鎮長，由於大聲公聲音太大，吵得公所人員無法辦公，公所市場管理員方向（前右）出面制止。（許素惠攝）

雲林縣虎尾鎮公所社會課員陳獻堂28日上午打扮成「師公」，率團大唱牽亡歌、並念著咒語辦理登記參選虎尾鎮長，強調要將藍綠貪汙、黑金、賄選等骯髒的政治人物全部鏟除，「牽」往西天，特異的造型噱頭十足，引起眾人圍觀。

正值鬼月，陳獻堂的裝扮及「排場」很是吸睛，前來登記的其他參選人、洽公民眾，全都駐足「觀賞」這場令人爆笑噴飯的登記競選奇劇。

陳獻堂率著4位牽亡「美女」和另位師公，吹著號角、搖著銅鈴，一路從虎尾鎮公所前行政路跳到廣場進入公所，嘴裡唱著牽亡歌，並碎念著要鏟除政治妖魔鬼怪的咒語，還拜請了道教、佛教、基督教、回教等所有宗教諸神，保佑他當選，為民除害。

陳獻堂指出，他為了更美好的台灣未來，跑遍全國各廟宇，請關聖帝君讓公部門充滿正義，請包公掃黑，請媽祖、玄天上帝等護佑所有子民，祈求把藍綠的政治鬼怪全部掃到西天去。

陳獻堂在等候登記時，仍以大聲公高談參選理念，引起公所人員側目，公所市場管理員方向挺身為同仁發聲，指陳聲量太大，同仁根本無法接電話辦公，要陳放小聲音，陳隨即關掉擴音器。

陳獻堂怪異的登記陣丈，達到宣傳效果，但不少民眾表示他的「演出」太忘我了，甚至有公所同仁不以為然地說「這竟然是我們的公務員」。

(中時 )