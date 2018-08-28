高雄百貨多家營業 大遠百地下停車場成瀑布封閉

2018年08月28日 11:12 中時 柯宗緯

高雄今（28）日放豪雨假，市府早上緊急宣布停班停課，但多數百貨業者評估風雨漸小，維持正常營運，僅遠東SOGO高雄店周邊淹水，早上暫停營運，下午視狀況決定是否開業。

夢時代表示，夥伴可以評估路程不來開店或晚來開店，跟櫃位公司報告過即可，畢竟員工居住地方災情不一樣，還是以員工安全至上，上班的員工可以補假。

而網傳夢時代地下室淹大水，館方澄清是張冠李戴，「購物中心的建築結構是以百年防洪線為依據，車道口也都設置防水閘門，地下室備有抽水馬達，另外也準備沙包擋於門縫預防雨水從滲進建築物。」

漢神百貨、漢神巨蛋也維持營業，漢神兩館強調，以員工安全優先考慮。漢神員工如沒上班不會扣薪，考績不影響。如上班則是加班或是另行補假。專櫃空櫃不罰錢，上班辦法依品牌各自的規定。

高雄大遠百表示，公司正常營業，基本上櫃位會配合開店，但公司不會硬性，絕對注重員工權益，出勤的話視為加班，可以擇日補休。或是可以依「互助櫃」形式，鄰櫃互相幫忙顧店。

不過，網傳大遠百地下停車場遭豪雨侵襲，成為小瀑布。對此，大遠百解釋，「這是正常的排水跟抽水，會流動依著車道流動」。不過，今日大雨特報，為安全考量，暫停使用地下停車場，僅開放平面停車場。

(中時 )