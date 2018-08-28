滯洪池金獎加身竟沒用？高市澄清路變黃河 災情遠超823

高雄市澄清路淹水變黃河，空拍照怵目驚心(圖/民眾提供)

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中時電子報

823暴雨才重創南台灣，今(28日)凌晨一場大雨又再度為高雄市帶來淹水災情，市區重要幹道澄清路，從澄和路口到九如路口全都淹，澄清湖、愛河「都滿出來了」。有民眾天亮後空拍澄清路變黃河慘狀，影像怵目驚心。當地民眾指出，這一波災情比8/24-8/25還更嚴重，早上無法出門上班，路邊一堆泡水車，還有大樓地下室傳出浸水；諷刺的是，澄清路旁的寶業里蓄洪池就在義華路與覺民路之間，當地民眾質疑，淹成這樣，根本無用武之地。

澄清湖水滿出來了(圖/民眾提供)

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高雄市三民區寶業里地勢低窪，颱風大雨每每造成澄清路、義華路一帶積淹水。高雄市推動15座滯洪池建設，其中就包括寶業里滯洪池，101年11月完工後，2013曾獲國家卓越建設獎最佳環境文化類之公共工程與都市空間類卓越獎、建築園冶獎兩項金獎。

寶業里滯洪池曾獲兩項金獎(圖/高雄市政府工務局官網)

根據高雄市政府工務局官網，寶業里滯洪池提供10萬噸的蓄洪功能。除了改善附近淹水情況，平時是濕地及親水公園，配合景觀營造及環境綠美化，提供珍貴的都市藍綠帶空間，讓居民在社區中就有親近自然生態的場所。不過，今天再次大淹水，當地民眾質疑滯洪池治水功能一夕破功，錢全砸水裡，都是玩假的。

(中時電子報)

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