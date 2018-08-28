國教署台南勘災擬無法如期開學2方案 目標全國準時開學

國教署署長邱乾國（左三）實地勘查校園。（曹婷婷攝）

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台南啟智學校在823水患水深及膝。（曹婷婷翻攝）

823豪雨造成台南淹水災情嚴重，安南區有7成泡水，台南啟智學校也一度水淹及腰，國教署長邱乾國28日上午視察台南啟智學校災情，針對823水患造成中南部348校淹水災情、災損1億6000萬，他說，截至目前還有嘉義2校淹水，今天高雄又開始下大雨，是否能如期在30日開學可能有變數，目前已擬定2方案，若無法如期開學，可採異地開學，或由學校草擬因應彈性措施，例如補課延後開學，但期待目標仍然是全國準時開學。

台南啟智學校位於安南區中洲寮，在這場水患跟隔壁的安南醫院儼然孤島，校方表示，校園地勢低窪、逢雨必淹，操場跑道至少有20公分高、行政大樓及地下室最深達70公分，除提出水患解決需求，另也提出重障生復康巴士需求。

校長林宏澤指出，校內地勢較隔壁安南醫院低，因此，校內溝渠滿溢就會造成校園多處積水，同時，長和路的大排整體設計高度又比南智校內水溝高，若大排水勢高於校內水溝，大排水流便會往校內灌入，造成學校更大水患，這非改善校內排水系統可以處理。

立委陳亭妃28日偕同邱乾國署長聽取校方簡報及實地勘查校園，陳亭妃說，台南啟智學校淹水是大安南區水患的一個縮影，她表示，一定會向中央爭取前瞻計畫，撥足整治經費，並要求相關單位加強執行效率。

(中時 )

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