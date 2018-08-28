政見屢遭抹黑 韓國瑜一席話道盡民進黨可憐模樣

2018年08月28日 11:20 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

年底高雄市長選舉藍綠對決，國民黨高雄市長參選人韓國瑜大打「經濟牌」，包括提出太平島「股票上市」、振興高雄港等政見。然而，韓國瑜卻屢遭民進黨抹黑，他感嘆民進黨已經變成「不抹黑就不會選」的可憐模樣。

隨著年底縣市長選戰逼近，國民黨所推出的市長候選人「韓國瑜」聲勢逐漸看漲，與民進黨高雄市長參選人陳其邁的民調也持續縮小。不過韓所提出的不少政見，雖然討論度很高，但也引來很多爭議，更時常被民進黨拿來作文章。

日前韓國瑜曾針對償還高雄3千億外債，提出「驚動萬教、轟動武林」的方式，就是讓太平島股票上市，引起熱議。此外，韓國瑜提出的「愛情摩天輪」政見也多次被對手攻擊。韓也曾痛批綠色執政20年來，高雄沒有任何產業充滿希望，還引來陳其邁昨公開砲轟，要韓不要唱衰高雄，連「靠夭」兩字都脫口而出。

韓國瑜接受《NOWnews今日新聞》專訪時表示，高雄若要發展經濟，用過去那種保守作法，無論誰當市長都救不起來。他說高雄經濟需大幹一場，用強大創意結合高雄資源，所以他不斷在思考，提出愛情產業鏈、旗津區用離島建設條例做免稅區，「太平島行政區是屬於高雄市，大家都在南海開採天然資源，為什麼我們不行？」

對於愛情摩天輪的政見被批色情，韓國瑜說若是法國用這個想法一定被讚，他說凡事只要不同政黨提出來，就先修理，只因為他是國民黨，民進黨就要出手修理人。韓無奈表示，民進黨已經變成「不抹黑就不會選」的可憐模樣。

(中時電子報)