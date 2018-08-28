「愛家公投」達標 連署書 198萬份遭拒收

2018年08月28日 11:22 中時 游昇俯

由下一代幸福聯盟發起的「愛家公投」連署，今（28）日上午正式將198萬2100份連署書送交中選會，但因國民黨日前才送交「反空汙」等三公投案連署書逾145萬份，中選會行政作業處理不及，拒收「愛家公投」連署書。

為了趕上年底公投綁大選，幸福盟「愛家公投」在8月底前順利通過連署門檻，包括「婚姻定義公投」、「適齡性平教育公投」、「婚姻以外形式保障同性二人權益公投」等三公投案，總計逾198萬份連署書於今日造冊送交中選會，包括「婚姻定義公投」連署書67萬8550份，「適齡性平教育公投」連署書67萬100份，以及「婚姻以外形式保障同性二人權益公投」連署書63萬3450份。

幸福盟理事長曾獻瑩表示，此次公投三案約在八月中即確定各達到28萬份連署門檻，但八月底前連署書陸續寄回，才發現連署爆量，實際收到超過200萬份連署，為了趕上月底造冊送件，因而實取198萬2100份。

幸福盟公民行動總召游信義則表示，為了能將公投綁年底大選推出，各公民團體想必會趕八月最後一周送件，幸福盟上周即與中選會事先聯繫，中選會還稱周一（27日）需布置場地，希望我們慢一天送件，但沒想到今天又以作業不及為由拒收「愛家公投」連署，感到非常遺憾。

曾獻瑩也說，幸福盟已按中選會要求，將連署書造冊、分區分箱編號，但竟因行政作業疏失拒收，為此耽誤公民實踐公民權利，實在非常荒謬。他說，目前中選會沒說何時能收件，連署書只能躺在中選會門外走廊上，幸福盟勢必得派人徹夜看守。

(中時 )