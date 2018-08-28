上海信鴿大賽爆舞弊 前四名竟靠「搭高鐵」取勝？

上海本屆信鴿大賽驚傳舞弊事件，有飼主以「高鐵移動」方式騙取賽事獎金。（圖/中新社）

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中時電子報

據中新社報導，本應是考驗信鴿能力與飼主訓練技巧，卻讓有心人士鑽漏洞鬧出舞弊，造成上海本屆信鴿大賽蒙上一層陰影。兩名飼主將手中4隻信鴿，透過分別在河南商丘與上海兩地放飛「回巢」，造成外界誤導的假像，事實上卻是以搭乘高鐵來回的方式，作弊囊括大賽前四名的好成績。最終因為心虛且遭鴿友踢爆後自首，被以詐欺提起訴訟。

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上海市長寧區人民法院今對這樁詐騙案作出一審判決，被告人龔某被判處有期徒刑3年，緩刑4年，並處罰金3萬人民幣（約13.5萬台幣）；另一名被告人張某，則被判處有期徒刑3年、可緩刑3年，並處罰金兩萬人民幣（約9萬台幣）。

信鴿是一種經訓練、強化其認路返巢能力的鴿子。（圖/新華社）

所謂信鴿的定義、是指經過人類有選擇的馴化、培育產生的一個變種鴿，能夠經過長途飛行歸巢的能力，即是「飛鴿傳書」的由來。目前在比賽中創下的最遠距離紀錄，是由一名中國大陸的飼主，從上海放飛信鴿、牠飛至新疆哈密地區後順利返回，全長長達約3,500公里遠的超長距離。而信鴿的飛行時速也相當驚人，美國方面的紀錄顯示，2004年曾有信鴿時速飆上162公里的高速。

以作弊手段包辦信鴿大賽前4名的兩人，共獲得獎金總額達109.25萬人民幣（約492萬台幣），但在自首認罪後也同時放棄了該筆獎金。上海法院認為，龔某、張某2人以非法佔有為目的，虛構事實、隱瞞真相、騙取公私財物，其行為均構成詐騙罪，且金額巨大、依法應予懲處，但考量二者自首認罪，故從輕判決。

(中時電子報)

文章來源：上海信鴿大賽曝出舞弊案 前四名系搭乘高鐵“回巢”

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