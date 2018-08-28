熱心市民解囊捐贈消防救護車 新北能量大進步

2018年08月28日 11:35 中時電子報 吳家詮

黃鄭賢女士得知搜救犬運輸車輛及器材的需求，捐贈的搜救犬運輸車1輛及運輸籠6組。（吳家詮翻攝）

為增加新北市消防能量和感念消防救護的辛勞，蔡適陽先生、黃鄭賢鹿鳳女士、李進良夫婦及江氏五姊妹等熱心市民慷慨解囊捐助消防救災救護車輛共4輛，新北市朱市長特地今天（28日）上午於市府與這些善心人士見面，感謝他們對新北市的付出。

消防局指出，第一輛災情勘查車捐贈者為蔡適陽及王淑寬夫婦，過去15年來，已陸續捐贈了4臺救護車、1臺災情勘查車及1臺消防水箱車，總價值已超過1,300萬元，當初是承接祖父蔡錦波遺願，為感謝新莊舊居遭回祿之災時，有賴消防人員即時將全部人員救出，並盡力搶救使損失降至最低。此次捐贈災情勘查車1輛供消防人員救災使用。

第二輛是黃鄭賢女士所捐贈的搜救犬運輸車1輛及運輸籠6組，黃女士每每在文章報導中看到本局於台南及花蓮震災期間搜救工作危險且辛勞，其中搜救犬屢屢於現場成功標記數位罹難者位置，深感欽佩。進而得知搜救犬運輸車輛及器材的需求，因此捐贈相關車輛及設備以汰換現有老舊之車輛裝備。

李進良及林惠娟夫婦，兩人事親至孝，捐贈救護車完成父母關懷社會遺願。（吳家詮翻攝）

江家五姊妹感念家人受恩於消防救護重要，合資捐贈本市土城消防分隊1臺救護車。（吳家詮翻攝）

第三輛是救護車，捐贈者李進良及林惠娟夫婦，兩人事親至孝，為完成父母關懷社會之遺願，考量蘆洲區為人口密度之高，且救護車派遣件數逼近8千件，救護能量的需求急迫，因此捐贈本市消防局蘆洲分隊救護車1輛。

第四輛是江家五姊妹合資捐贈本市土城消防分隊1臺救護車。因感念親屬因長年身體不適，常求助消防局派遣救護車協助送往醫院治療。在手足同心的情形下，姐妹們共同化小愛為大愛，奉獻一己之力。

朱立倫說，所謂「政府力量有限，民間力量無窮」，新北市政府特別感謝願意貢獻一己之力，無我無私的善心人士並表達由衷感謝之意，希望藉此次捐贈能達拋磚引玉之效，讓有能力的民眾能仿效，讓這一份愛心能繼續流傳下去，永不間斷。

(中時電子報)