林峯正要求「吃剩的繳回國有」 國民黨：諷刺你父親？

2018年08月28日 11:27 旺報 潘維庭

黨產會主委林峯正28日接受媒體訪問時表示，「黨產會所做的就是卑微的要求，要國民黨把吃剩、用剩的繳回國有」，國民黨回應，所謂「吃剩說」，難道是在諷刺其父親林時機之前擔任國民黨黨籍相關職務時手腳不乾淨嗎？「尤其林時機過往深受國民黨栽培，如果真有這樣事實發生，那林主委是否也吃了不少？林主委要不要告訴大眾是否有曾吃過、用過？」

國民黨發言人洪孟楷表示，「其實從林主委上任時說要上碧落、下黃泉的追查，就已經先入為主的選擇性辦案，身為一個行政機關的負責人，如果都是用此針對性、情緒化的言詞角度來行政，則整個國家公器將淪為民進黨對付政黨的工具」。

洪孟楷稱，至於關於所謂「不當黨產」與否，也絕對不是任何一個人說了算，目前相關違憲審查仍在進行中，林峯正真的大可不必氣急敗壞，不然身為律師，卻毫不了解我國法治精神，實在貽笑大方。

洪孟楷指出，看看時間，距離林峯正上任9月8日快滿一年，可以想像現在的林主委也在著急地要繳出成績，以獲得上面關愛的眼神，「雖說民進黨對於酒駕的容忍極高，可以放任其擔任黨產會主委職務，但這種搖尾乞憐似的力求表現，實在有辱行政部門形象，國民黨還是奉勸相關的行政人員勿隨之起舞，否則恐有違憲違法之虞」。

(旺報 )