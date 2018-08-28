李婉鈺一改酒醉形象 號召「魅力無法黨」現身登記

新北市板橋區無黨籍市議員參選人李婉鈺上午10時許，帶領近30名年輕人穿著印有「魅力無法黨」T恤現身登記。（葉書宏攝）

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新北市板橋區無黨籍市議員參選人李婉鈺上午10時許，帶領近30名年輕人穿著印有「魅力無法黨」T恤現身登記。（葉書宏攝）
新北市板橋區無黨籍市議員參選人李婉鈺上午10時許，帶領近30名年輕人穿著印有「魅力無法黨」T恤現身登記。（葉書宏攝）

新北市選委會今（28日）第二天受理市長、市議員參選人登記，板橋區無黨籍市議員參選人李婉鈺上午10時許，帶領近30名年輕人穿著印有「魅力無法黨」T恤現身登記，李婉鈺一改先前酒醉鬧事、話題女王形象，與青年朋友手牽手要齊心關心政治，形象判若兩人。

李婉鈺表示，「魅力無法黨」是一個新的黨，跨越藍綠、不分藍綠、超越藍綠，讓年輕世代參與政治，別讓不喜歡的人來管，很多首投族不只是剛滿20歲的年輕人，還有不少年逾20歲卻從未投過票，首投族們都願意站出來支持她。

李婉鈺表示，「魅力無法黨」T恤正面印有她的照片和魅力無法黨的縮寫MLWFD，背面則是她的簽名、IG和臉書網址。

她說，除了「魅力無法黨」T恤外，還有一些杯袋等小型商品，希望可以有新的選舉模式，讓支持者購買，集合大家的力量，讓參選人不會被大企業綁樁。

首投族黃小姐說，今年滿20歲將第一次投票，李婉鈺不像媒體中看到的模樣，很親切、很認真的大姊姊。另一名30多歲韓小姐說，本身是作家、在板橋經營燒烤店，之前從未投過票，因為很認同李婉鈺為板橋鄉親服務的熱誠，所以決定出來支持她。

(中時 )

新北市板橋區無黨籍市議員參選人李婉鈺上午10時許，帶領近30名年輕人穿著印有「魅力無法黨」T恤現身登記。（葉書宏攝）
新北市板橋區無黨籍市議員參選人李婉鈺上午10時許，帶領近30名年輕人穿著印有「魅力無法黨」T恤現身登記。（葉書宏攝）
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