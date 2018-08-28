「他」是新竹市東區的未來 陳錫文為基層發聲！

2018年08月28日 11:28 中時電子報 綜合報導

民眾的聲音，若沒有正確的媒介，往往傳不到核心。新竹市東區議員候選人陳錫文是在地新竹人，也是兩個孩子的爸，他願意為基層發聲，並為勞工爭取最大權益！

不少參選人會藉由社群平台的力量與網友密切互動，陳錫文也在個人臉書專頁上分享政見。他表示，服務新竹市總工會四年多來，看到基層勞工的苦、體會到基層勞工的無助、了解基層真正的需要，也明白為何我的父親始終最在意的是基層勞工權益，我將為這份力量傳承下去，繼續為基層發聲、為勞工爭取最大權益；也表示自己是兩個孩子的爸，能夠體會老婆帶孩子的辛苦以及知道孩子的需求，因此，婦女權益也是他重視的，更重視孩童未來的教育發展。

圖／擷取自陳錫文粉絲專頁

另外，身為在地新竹人的他，了解科學園區上班時段的交通雍塞是全新竹人的痛，因此他期望改善新竹的交通，讓新竹人為新竹城感到驕傲。陳錫文也是新竹市總工會前理事長陳金源的兒子，他表示父親一直以來為基層勞工所做的努力及付出，接下來他除了繼續傳承父親對勞工的那份心意與努力、化作行動及力量，爭取勞工們最大權益及福利，更會加倍努力為弱勢、為婦女、為兒童、為不公不義發聲，讓大家看見他，讓父親引以為傲！

(中時電子報)