陳建仁缺席823隔天遊金門 丁守中：景點全是血淚歷史戰地！

2018年08月28日 11:44 旺報 潘維庭

南台灣淹大水，副總統陳建仁被指帶著全家度假，三天兩夜玩遍大小金門，國民黨台北市長參選人丁守中表示，包含沙溪堡、翟山坑道、地雷主題館、陳景蘭洋樓這些景點，全部都是戰地，全都是血與淚的歷史痕跡，「沒有英勇的國軍官兵英勇地捍衛前線，你今天怎麼可能以副總統之姿、出動大批維安人員，在金門逍遙自在？」

丁守中28日表示，回想八八水災之際，行政院秘書長薛香川加班後陪岳父吃飯慶祝父親節，當時民進黨與其側翼群起攻之，蔡英文更說「氣到想砸電視」，最後薛香川也請辭負責。「不知小英看到陳副總統的悠活金門遊，對災民、災區這麼沒有同理心的作為，又作何感想？」

丁守中稱，更讓民眾難以接受的是，明明今年是八二三戰役60周年，各界正應擴大紀念為捍衛台澎金馬付出生命與青春的國軍將士，「但無論蔡英文或陳建仁都選擇直接缺席這場重要的追思活動，民進黨副秘書長徐佳青甚至說八二三只是國共兩黨打仗，是以犧牲台灣人民性命來換取國民黨的性命，所以這樣子的紀念沒有意義。」

丁守中問陳建仁，「你知不知道你在八二三隔天遊歷的沙溪堡、翟山坑道、地雷主題館、陳景蘭洋樓這些景點全部都是戰地，全都是血與淚的歷史痕跡，沒有英勇的國軍官兵英勇地捍衛前線，你今天怎麼可能以副總統之姿、出動大批維安人員，在金門逍遙自在？」

丁守中也批評，總統府還說副總統職務沒有法定的災防職權，所以只為社會觀感不佳道歉的「幹話」；「那陳菊作為總統府秘書長，她的職權和災防更是八竿子打不著，甚至有逾越行政院長職權的違憲之虞，也跑到南台灣坐鎮了，陳副總統，你又怎麼說？」

(旺報 )