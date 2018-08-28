魏瓔珞得罪央視 本尊上火線回應了

2018年08月28日 11:37 中時 洪秀瑛

吳謹言私下率真。（取自微博）

魏瓔珞角色受歡迎。（取自微博）

吳謹言的聲明。（取自微博）

大陸宮鬥劇《延禧攻略》剛完結篇，話題燒不斷，以「魏瓔珞」角色暴紅的潛力新星吳謹言，戲外遭央視的《中國電影報導》點名批判。吳謹言剛剛在微博公開道歉：「我和團隊向《中國電影報導》節目組誠懇道歉，對不起，希望自己成長中的每一步都有媒體和大眾的監督。」

該節目官方微博今凌晨怒控吳謹言的團隊，原說25日接受訪問，卻臨時換採訪地點，當他們到新地點後，卻發現吳謹言團隊沒有協調好場地，還要求他們付場地費。

《中國電影報導》在微博還原現場指出，當天採訪組一行7人提前半小時就抵達採訪地點，卻被吳謹言團隊臨時告知換地方，大批人馬雖然措手不及，然後她的團隊又說她有別的安排，要縮短採訪時間，給出的剩下時間並無法滿足節目架機器及採訪需要，雙方不歡而散。

《中國電影報導》提醒說「從藝路上任重道遠，德為先」，暗指對方「失德」，並把批判微博置頂，公開槓上吳謹言團隊。強調尊重別人的工作及時間，是青年演員的基本素養，在工作中有任何問題都可以互相溝通理解，但他們對吳謹言團隊的處理方式深感遺憾，希望這是他們的第一次及最後一次。

吳謹言所屬經紀公司「歡娛影視」今凌晨發微博回應：「對於貴媒體所描述狀況，我們會徹查清楚、內部檢討並對相關人員進行追責。對於給此次採訪團隊所造成的損失以及精神傷害，我們誠懇道歉。」

大陸網友對此事件看法不一，吳謹言的微博湧入大量留言，有人寫道「還沒這麼火，可別飄了」、「她公司的聲明草率缺誠意」、「她火起來是因為劇本和女主光環而不是什麽所謂的演技」，「25號的事28號淩晨發，看來央視是忍無可忍了，也可以看出她公司在事情發生過後沒有做出一點補救」，也有粉絲擔心及心疼吳謹言，留言奉勸該團隊「好好解決，別毀了小姑娘啊」。

(中時 )