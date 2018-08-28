陳其邁誇高雄治水有成 網友PO澄清路變「黃河」影片大罵

張姓網友在「爆料公社」貼出民進黨高雄市長候選人陳其邁6月誇高雄治水有成新聞，並說當選要延續陳菊政策持續治水。網友還貼出高雄澄清路變「黃河」影片，大罵「X!一些王X蛋!」(爆料公社)

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中時電子報
高雄澄清路
高雄28日凌晨暴雨導致市區多處淹水，哈瑪星代天宮一帶水淹至小腿。（王錦河攝）

受西南氣流影響，高雄從昨晚就開始下起暴雨，過了凌晨12點後，多處陸續傳出淹水災情。張姓網友在「爆料公社」貼出民進黨高雄市長候選人陳其邁6月誇高雄治水有成新聞，並說當選要延續陳菊政策持續治水。網友還貼出高雄澄清路變「黃河」影片，大罵「X!一些王X蛋!」

滯洪池金獎加身竟沒用？高市澄清路變黃河 災情遠超823

受到西南氣流影響，28日凌晨起高雄再度遭到暴雨轟炸，各地傳出淹水災情，嚇得居民們趕緊起床移車。不少民眾紛紛在爆料、爆廢公社PO出照片，表示風大雨大，雨根本是用倒的在下。高雄代理市長許立明臉書也一度被灌爆，憤怒的民眾紛紛要求許立明起床看災情，問說「為何還可以睡得著」。

憤怒的高雄網友在「爆料公社」貼出民進黨高雄市長候選人陳其邁6月誇高雄治水有成新聞，他說高雄市治水在陳菊市長跟市府的努力下，已經有顯著改善，未來他會持續接了，高雄市近年投入預算建置防災性滯洪池，成效十分明顯。

除了陳其邁舊聞，網友還一併貼出高雄澄清路變「黃河」影片十分諷刺，並大罵「X!一些王X蛋!」網友也在底下留言「變澄清河了」、「高雄這顆西瓜泡水準備爛掉了，可是爛還是選的上啦！」、「延續的貪污治水政策」、「高雄是台灣最大的滯洪帶？」、「澄清湖擴湖了...」、「 會投的人還是會投 那可以只淹他家嗎? 」、「接下來的政見，應該是每戶發一台橡皮艇，凍蒜啦」!

(中時電子報)

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