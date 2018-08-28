《時來運轉》單場暨場中投注 亞運中華隊好戲連台

2018年08月28日 11:44 中時電子報 盧品青

台灣運彩單場暨場中投注場次預告(8月21日~8月28日)

1.「亞運足球」：提供單場及場中投注。

亞運男、女足本週都進入4強階段，好戲連場不容錯過。台灣女足繼1998年曼谷亞運後再度闖進4強，將和中國女足上演「海峽德比」，期待台灣女足再創驚奇，拿下比1994年銅牌更好的成績。

2.「亞運籃球」：適時提供單場或場中投注。

亞運籃球(男子/女子組)進入淘汰賽、棒球小組賽進行中，台灣運彩將視對戰組合提供單場或場中投注，一起為中華隊加油。

3.「日本職棒」：提供5場單場投注。

正在追趕勝場數的讀賣巨人，本週將對上聯盟第1的廣島東洋鯉魚，是不輕鬆的對戰組合；巨人陣中的陽岱鋼能努力拚百轟同時希望助球隊拿下勝利，是本週觀戰重點，台灣運彩提供8/28~8/29兩場單場投注，共同關注。

4.「美國職棒」：提供9場單場或場中投注。

進入季後賽各分區為了爭取外卡機會無不卯足全力衝刺，爭取最好的成績，台灣運彩本週提供9場單場或場中投注。

5.「足球」：提供7場單場或場中投注。

週末歐洲聯賽有義甲豪門羅馬與AC米蘭的對決，德甲兩支傳統勁旅沃夫斯堡作客大戰勒沃庫森，另外蘇超兩大霸主格拉斯哥流浪者與塞爾提克強碰，都是本週值得期待的比賽。

(中時電子報)