台北》士林北投區議員廝殺激烈 預估25人搶13席

2018年08月28日 11:46 中時 陳燕珩

民進黨士林北投區議員謝維洲今早登記，找來「大師兄」立委莊瑞雄助陣。（陳燕珩攝）

國民黨士林北投區新人林杏兒在市黨部主委黃呂錦茹陪同下登記。（陳燕珩攝）

選戰進入倒數階段，北市選委會開放登記第2天，議員參選人紛紛選在「良辰吉時」前來登記，其中士林北投區堪稱一級戰區，除了藍、綠兩大黨，還有時代力量、基進黨、社民黨等小黨參戰，光是一早就有5名參選人登記，預估共會有25人廝殺，角逐13個席次。

民進黨士林、北投區議員謝維洲4年前從立委莊瑞雄手中接棒，今年力拼連任，莊也特別北上陪他登記。民進黨這次在士北提名6區，謝維洲坦言，大環境不好，競爭又激烈，他也戰戰兢兢，會努力端出政策牛肉給選民。外界好奇，選戰最後階段是否會請父親、駐日代表謝長廷幫忙？他直說「應該不會」，爸爸在日本有重要工作。

作為「大師兄」的莊瑞雄則說，士北區每次選舉都是大戰場，廝殺非常激烈，今年又有不少新人來勢洶洶，特別來幫謝維洲打氣，之後一定會陪他掃街造勢。

同選區的民進黨參選新人鍾佩玲，今年接棒小叔、現任議員何志偉，上午在3名女性青年陪同下登記，主打清新女性力量。由於何志偉是本屆士北區最高票議員，鍾佩玲坦言，一定會有壓力，何在地方服務口碑很好，因此外界會用更嚴格要準檢視她，會努力做到跟何一樣好。

國民黨參選新人林杏兒今早也大陣仗前往登記，黨內市黨部主委黃呂錦茹還陪同力挺。林杏兒說，士北區雖有20多名參選人，但小黨多是泛綠背景，藍營較無分裂情形，只要大家團結，選情不會太悲觀；至於新人參選是否更加艱難？她笑說，自己在地方深耕多年，選民對她很熟悉，不會太辛苦。

(中時 )