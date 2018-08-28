兩岸關係急凍重創石藝 業者郭堯勛大吐苦水

花蓮縣經營石藝品店的郭堯勛在文化局展出30多件珍藏玫瑰石。（范振和攝）

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花蓮縣奇石協會副理事長郭堯勛（中）向遊客解說玫瑰石之美。（范振和攝）
花蓮奇石協會副理事長郭堯勛（左）解說在石雕博物館展出的超大玫瑰石。（范振和攝）

兩岸關係惡化，花蓮縣奇石協會副理事長郭堯勛感慨萬千，28日強調會先收掉市區店面，留著吉安鄉門市部「度小月」，企盼在花蓮縣石雕博物館推出的「奇石．五十」花蓮奇石協會會員聯展，能為石藝界另開一扇窗。

郭堯勛在花蓮市、吉安鄉先後開設弘采精品店、大千精品店，他表示，兩岸關係急凍，重創了以觀光為導向的花蓮縣，尤其是石藝界，光是市區上百家藝品店，至今最少倒掉九成。

而他的弘采精品店，原本一個月至少可賺30萬元，如今沒有消費者上門，光是支付水電費、人事費，每個月虧10餘萬元，來回一差就是40多萬元，下個月他決定要收手了，先靠大千精品店硬撐一陣子再說。

郭堯勛說，10年前他從花蓮林區管理處退休後，由於自己也喜歡玩石頭，便鎖定石藝業為奮鬥目標，也確實賺了好幾年，沒想到近年來大陸客一少，買氣不再，政府說什麼有東南亞客源浥注，但這些人購買力脆弱，根本不會買本身也搞不懂的石藝品。

花蓮縣奇石協會創立屆滿50周年，文化局特別於石雕博物館策劃展出「奇石．五十」會員聯展，邀請會員們展出平常不易得見的作品，讓觀眾能近距離欣賞花蓮各種特色美石。郭堯勛說，近日來有不少人利用例假日觀賞，他希望國人進一步認識花蓮的美石後，帶動消費風潮

(中時 )

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