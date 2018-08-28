《全台最速報》屏東道路積水狂塞 潘孟安放假神邏輯 網友全傻眼

2018年08月28日 11:50 中時電子報 綜合報導

◎屏東道路積水狂塞 潘孟安放假神邏輯 網友全傻眼

屏東縣28日凌晨到清晨下起豪大雨，多處道路積水，不少趕著上班上學的民眾都被堵在路上，車輛大排長龍。不過屏東縣並未宣布停止上班上課，網友憤怒留言再度灌爆縣長潘孟安臉書，「為何你的判斷總是跟別人不一樣？」「縣長你不要再睡了，現在騎車出來看看！」

◎暴雨炸高雄 今晨臨時宣布停班課惹民怨

氣象局發布豪雨特報，受到低壓帶及西南氣流影響，高雄市有大雨或局部豪雨發生的機率。今（28 ）日凌晨12時起，高市各區雨用「炸」的，網友陸續回報災情，多處道路淹水、積水嚴重，就連救護車也繞道，更有大批民眾湧入高市代理市長許立明臉書洗版炮轟「高雄人怎麼睡得著？」、「市長起床囉！」，至早上6點12分高市府緊急宣布停班停課。

◎國教署台南勘災 2方案因應水患開學變數

823豪雨造成台南淹水災情嚴重，安南區有7成泡水，台南啟智學校也一度水淹及腰，國教署長邱乾國28日上午視察台南啟智學校災情，針對823水患造成中南部學校受創嚴重，他說，截至目前還有嘉義縣2所學校仍淹水，今天高雄又開始下大雨，是否能如期在30日開學可能有變數，目前已擬定2個方案，若因淹水無法如期在校園開學，可採異地開學，或補課措施、延後開學。

◎一改酒醉鬧事形象 李婉鈺現身登記

新北市選委會28日、第二天受理市長、市議員參選人登記，板橋區無黨籍市議員參選人李婉鈺上午10時許，帶領近30名年輕人穿著印有「魅力無法黨」T恤現身登記，李婉鈺一改先前酒醉鬧事、話題女王形象，與青年朋友手牽手要齊心關心政治，形象判若兩人。

(中時電子報)