超越感官極限 這裡可體驗從比101更高下滑的VR雲霄飛車

2018年08月28日 12:08 中時電子報 喻華德

由大陸國臺辦與中華全國新聞記者協會所舉辦的「海峽記者特區行」採訪團，7月23日晚間在大雨中參觀世界第四、中國大陸第二、華南第一高樓的深圳平安金融中心。平安金融中心2009年8月奠基，2016年4月竣工，分為地上118層，地下5層，高599.1公尺，為中國平安保險集團總部。

深圳平安金融中心是世界第四、大陸第二、華南第一高樓。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年7月23日）

平安金融中心的觀光路線大量使用LED技術，呈現炫目體驗。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年7月23日）

媒體參觀位於116樓的觀光層，117、118樓為餐廳。有參觀過臺北101的遊客應該都對巨大的阻尼器留下深刻的印象。根據「必維建築工程」的資訊，平安金融大樓在114樓設置2台500噸主動防禦的混合式阻尼器（臺北101是被動式阻尼器），能有效降低風荷載和地震荷載的振動加速度，減小振幅。大樓的抗震設計及阻尼器的作用下，平安金融中心足以抵禦8級地震。此外，整棟大樓內設有7個避難層，萬一發生火災之類的事故，人員可趕到最近的避難層避難。

入口處介紹世界摩天大樓排名。臺北101現為第8名。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年7月23日）

平安金融中心從一樓入口開始就以大量LED布置，因此觀賞夜景時觀光層本身也隨著不同佈景的播放而呈現出不同的氣氛。往南可遠眺深圳福田及香港落馬洲，往北可見福田中心區及地標市民中心。往西可遠眺深圳灣，往東則是面向羅湖區。

往南遠眺深圳與香港交界的夜景。拍攝時室外正在下雨。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年7月23日）

與臺北101不同的是，平安金融中心設計有一部分凸出地板，可以體驗由116樓垂直仰視的感受。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年7月23日）

最特別的是「虛擬實境雲霄飛車」的體驗，可戴VR眼鏡乘坐滑板，由平安金融中心樓頂一路往下，因為這是「現實中不存在」的雲霄飛車，現場觀察體驗者尖叫聲連綿不絕。

虛擬實境雲霄飛車是非常特別的體驗活動，可由體驗者的臉部表情感受到其所受的震撼。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年7月23日）

VR眼鏡所看到的虛擬雲霄飛車畫面。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年7月23日）

平安金融中心有「目的樓層智慧化電梯控制系統」和「人群感應系統」，共計100多部電梯，45分鐘可把2萬人送上頂樓。橫向交通的設計在超高層建築中隊對於使用者而言非常重要。平安金融中心設置了2個空中大堂，將塔樓使用人員合理分成高、中、低三個區。高、中區的人員可通過高速穿梭電梯（中間不停），直達空中大堂，然後再轉乘區間電梯達到自己的樓層。這樣的策略讓電梯橫向通行變得更高效，讓平均侯梯時間控制在30秒以內。大樓共別處心裁的設計了45部雙轎廂電梯，乘客們可以從上下兩個樓層同時分別進入。極大提高載客效率。大樓還擁有全深圳最快的電梯，速度可達10公尺/秒，從一樓到頂樓118層，只需要1分鐘。

數位望遠鏡除了以行動支付付費外，最特別的是也有紅外線夜景模式。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年7月23日）

平安金融中心也是超高層建築的節能環保的新標杆，實踐LEED五大範疇的可持續策略，包括場地規劃、能源及大氣系統、節水措施、材料及資源、室內環境品質。「冰蓄冷空調系統」的設計，利用電費的晝夜峰谷差價，在夜間電價較低時，把水凍成冰，在白天，利用冰來降溫。這項技術能節省46%的電費。

此外，還有「中水系統」和「雨水回收」系統。「中水系統」是對空調冷卻水、冷凝水進行回收，處理後用作冷卻塔的迴圈用水和廁所用水，每年可節水40,000噸。而回收的雨水，經過處理後，可用於綠化澆灌和地面沖洗。此外，驅動能量再生型電梯技術以及智慧建築控制系統、先進的BIM模型展開專案設計、建造及未來設施管理。

116樓觀光層大量使用LED，圖為一年四季的變換。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年7月23日）

圖為星空夜景。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年7月23日）

現時世界最高的摩天大樓前十名依序是，一、阿聯杜拜的哈里發塔(828公尺/2010落成)，二、大陸上海中心大廈（632公尺/2015落成），三、沙烏地阿拉伯麥加的皇家鐘塔飯店(601公尺/2012落成)，四、大陸深圳平安金融中心（599.1公尺/2017年落成），五、韓國首爾的樂天世界大廈(554.5公尺/2017年落成)，六、大陸廣州周大福金融中心（530公尺/2016年落成），七、美國紐約世貿中心一號大樓（541.3公尺/2014年落成），八、中華民國臺北101大廈。（508公尺/2004年落成），九、大陸上海環球金融中心（492公尺/2008年落成），十、香港環球貿易廣場（484公尺/2010年落成）。

(中時電子報)