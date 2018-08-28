美麗島民調：賴清德不滿意度創新高 信任度出現死亡交叉

2018年08月28日 11:55 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

親綠民調今布最新民調顯示，有高達48％的人民不滿意行政院長賴清德的表現，不滿意度達新高。而這份民調所做的時間正逢南台灣大淹水，賴揆的上帝說到總統蔡英文的雲豹車勘災，縱然後面行政院和總統府極力澄清和道歉，但已重創民進黨的形象。

《美麗島電子報》今公布民調，結果顯示有高達48.0％的民眾不滿意賴清德的施政表現，這項數據已創下賴清德就任行政院長近1年來的新高。而在信任度方面，民眾對賴清德的不信任度也高達43.5％，信任度則為41.6％，而這次民調賴清德居然在信任度與不信任度也首度出現死亡交叉，顯示賴清德接任閣揆後，「賴神光芒」已消耗殆盡，甚至人民對朱立倫的信任度還比賴清德高，朱立倫的信任度為43.2%，不信任為33.7% 。

《美麗島電子報》表示南台灣從8月23日前後開始爆發水患，到現在仍有多個地區仍泡在水裡。蔡英文和賴清德為視察災情紓緩民怨紛紛南下勘災，然而兩人表現荒腔走板，先是賴清德在災區爆出「批評的人來當上帝」的失言，後有現蔡英文搭雲豹甲車勘災、遭災民嗆下車，種種表現，重創民進黨的形象。

此次民調是美麗島於2018年8月22日至8月24日在台澎金馬22個縣市成功完訪1069年滿20歲的民眾。信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。

(中時電子報)