「奇石．五十」美石展吸睛 文化局籲請把握最後賞石良機

2018年08月28日 13:01 中時 范振和

「奇石．五十」花蓮奇石協會會員聯展中，會員王德維展出的台灣玉「一葉致富」，吸睛之至。 （范振和攝）

「奇石．五十」花蓮奇石協會會員聯展，用客廳等格局布展美石，處處可見融入居家生活的用心。 （范振和攝）

花蓮縣石雕博物館展出「奇石．五十」花蓮奇石協會會員聯展，外牆突顯宏偉奇萊山，內部主題牆烘托出秀美七星潭，讓民眾能近距離觀賞、瞭解山海間蘊育出的花蓮瑰麗美石。文化局長陳淑美籲請國人把握9月8日前撤場的最後賞石良機。

文化局長陳淑美28日表示，奇石協會創立至今50年，一路走來，點點滴滴都珍貴，藉由舉辦「奇石．五十」會員聯展，期盼與全體會員、花蓮鄉親及全國石友共同攜手努力，持續推展賞石藝術。

花蓮縣奇石協會理事長廖文雄說，此次展出除了歡慶協會成立50周年，更希望藉此打造具有大型展會的規模，引進更多賞石人士前來交流、鑑賞，預為參與國際展會、賞石交流暖身。

此次展品超過300件，展場分3個區塊，石雕館大廳為「主題區」，以大型玫瑰石為展覽主石，入口兩旁有薪傳獎得主王慶祥製作的傳統節慶童玩「走馬燈」，隱喻奇石協會走過的50年星月年華。

至於，大廳中心有一大型展桌，上置50件原石、雕刻，代表經典台灣美食，寓意奇石協會與美石、美食共同融入生活，相輔相成。「第一企劃室」則構思以玄關、客廳、書房等格局輔以木器、花器、銅器等，融入居家生活，展現十足創意。「第二企劃室」作品則不限石種，

展出全體會員歷年收藏精品，件件殊異。

(中時 )