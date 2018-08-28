台北》士林北投區議員廝殺激烈　預估25人搶13席

民進黨士林北投區新人鍾佩玲接棒小叔何志偉，上午在3名女性青年陪同下登記，主打清新女性力量。（陳燕珩攝）

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民進黨士林北投區議員謝維洲請來「大師兄」莊瑞雄助陣。（陳燕珩攝）
國民黨士林北投區參選新人林杏兒在市黨部主委黃呂錦茹陪同下登記。（陳燕珩攝）

選戰進入倒數階段，北市選委會開放登記第2天，議員參選人紛紛選在「良辰吉時」前來登記，其中士林北投區堪稱一級戰區，除了藍、綠兩大黨，還有時代力量、基進黨、社民黨等小黨參戰，光是一早就有5名參選人登記，預估共會有25人廝殺，角逐13個席次。

民進黨士林、北投區議員謝維洲4年前從立委莊瑞雄手中接棒，今年力拼連任，莊也特別北上陪他登記。民進黨這次在士北提名6區，謝維洲坦言，大環境不好，競爭又激烈，他也戰戰兢兢，會努力端出政策牛肉給選民。外界好奇，選戰最後階段是否會請父親、駐日代表謝長廷幫忙？他直說「應該不會」，爸爸在日本有重要工作。

作為「大師兄」的莊瑞雄則說，士北區每次選舉都是大戰場，廝殺非常激烈，今年又有不少新人來勢洶洶，特別來幫謝維洲打氣，之後一定會陪他掃街造勢。

同選區的民進黨參選新人鍾佩玲，今年接棒小叔、現任議員何志偉，上午在3名女性青年陪同下登記，主打清新女性力量。由於何志偉是本屆士北區最高票議員，鍾佩玲坦言，一定會有壓力，何在地方服務口碑很好，因此外界會用更嚴格要準檢視她，會努力做到跟何一樣好。

國民黨參選新人林杏兒今早也大陣仗前往登記，黨內市黨部主委黃呂錦茹還陪同力挺。林杏兒說，士北區雖有20多名參選人，但小黨多是泛綠背景，藍營較無分裂情形，只要大家團結，選情不會太悲觀；至於新人參選是否更加艱難？她笑說，自己在地方深耕多年，選民對她很熟悉，不會太辛苦。

(中時 )

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