台北》南台灣水災副總統竟遊金門　丁守中：我也想摔電視

2018年08月28日 13:43 中時 楊佳穎

副總統陳建仁遭爆中南部大雨釀災之際，帶家人赴金門度假，引發爭議；國民黨台北市長參選人丁守中今日也在臉書表示，回想八八水災時，行政院秘書長薛香川加班後陪岳父吃飯，遭民進黨與其側翼群起攻之，總統蔡英文更說「氣到想砸電視」，最後薛請辭負責，「不知小英看到陳副總統的悠活金門遊，對災民、災區這麼沒有同理心的作為，又作何感想？」最後並稱「連我也想摔電視了。」

丁守中指出，今年是823戰役60周年，各界正應擴大紀念為捍衛台澎金馬付出生命與青春的國軍將士們，但蔡英文、陳建仁都選擇缺席追思活動，民進黨副秘書長徐佳青甚至說823只是國共兩黨打仗，是以犧牲台灣人民性命來換取國民黨的性命，所以這樣子的紀念沒有意義，令人難以接受。

丁守中也問，陳建仁知不知道在823隔天遊歷的沙溪堡、翟山坑道、地雷主題館、陳景蘭洋樓這些景點，全部都是戰地、血與淚的歷史痕跡，「沒有英勇的國軍官兵英勇地捍衛前線，你今天怎麼可能以副總統之姿、出動大批維安人員，在金門逍遙自在？」

丁守中進一步說，總統府還說些副總統職務上沒有法定的災防職權，所以只為社會觀感不佳道歉的幹話，「那陳菊作為總統府秘書長，她的職權和災防更是八竿子打不著，甚至有逾越行政院長職權的違憲之虞，也跑到南台灣坐鎮了，陳副總統，你又怎麼說？」

(中時 )