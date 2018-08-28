消化不及 愛家公投連署書排排站 公投收件如快遞倉庫

國民黨尚待處理公投案堆積如山（張理國攝）

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愛家3公投198萬連署書被拒於門外尚未收件（張理國攝）

中選會今天繼續受理公理案2階連署收件，上午中選會先受理國民黨「反深澳公投」案，但已送達的愛家3公投高達198萬2100份連署書一字排開，被中選會拒於玻璃門外，還無法正式受理，場面亂成一團，像極快遞倉庫，中選會表示，並未延誤受理公投案，在處理完國民黨的2項提案後，就會受理愛家3公投案。

中選會發言人陳朝建在說明時，強調中選會依法一案一案受理，但有人嗆聲，中選會是依什麼法決定一案一案處理，陳朝建表示，中選會是依照公投法規定，並依照行政程序法給予行政指導，從過去以來舊公投法時代到現在，處理標準都是一致的。

對於愛家3公投的連署書一字排開，躺在中選會收件場地的玻璃門外，場內又有未及收件的國民黨公投案，現場宛如倉庫，媒體質疑這樣也不算延誤收件？陳朝建說，沒有所謂的延誤收件，中選會如果今天能把其他兩案清點完，在時間充裕的情況下會收件，一切看清點的速度，一切依實際的進度而定，「是有機會收、中選會也希望收」。

陳朝建說，中選已用最大量的人力處理，會內8、9成的人力都在樓下清點，也請內政部支援清點，也請臨時人力協助清點，每天大約有70到100人固定清點連署書。

外界好奇公投案送件最後期間，像是「東奧正名」如果9月初送件會不會來不及，陳朝建說，就合理的推估來講，8月底以前是比較有機會在11月24日大選日進行合併投票，其他的時間是不是來得及趕上，一切依個案處理速度為準。

(中時 )

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