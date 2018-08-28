保護國家不受新科技傷害 美法官延長3D列印手槍禁令

由發明家威爾森創造、名為「解放者」的3D列印槍枝。（圖/美聯社）

友善列印
中時電子報

據美國之音（VOA）報導，美國聯邦政府本欲於8月1日，讓倍受爭議的3D列印手槍（3D-Printed Gun）合法化，人人都可自行下載藍圖並製造「槍枝」；但就在生效前一天，以西雅圖為首、19州檢察官聯名向法院提告，並獲得聯邦法官拉斯尼克（Robert Lasnik）簽署臨時禁止令（restraining order），成功擋下爭議命令上路。如今法官再次以「保護國家不受新科技傷害」為由，推遲對手槍藍圖開放的命令。

3D-printed gun advocate Cody Wilson says "debate is over"

法官拉斯尼克在命令中提到，「一旦開放3D列印藍圖、讓民眾能利用新科技製造無法察覺的武器，這個國家恐面臨無法挽回的傷害。」當時帶領9州聯名控告川普（Donald Trump）政府、華盛頓州檢察長佛格森（Bob Ferguson）透過推特表示，「法官的命令相當清楚！我們應該要讓公眾安全，返回到聯邦做出這個災難性政策以前的狀態才對！」

所謂的「3D列印手槍」，又被稱為「解放者」（The Liberator），由發明家威爾森（Cody Wilson）於2013年創造出來，槍身透過3D列印技術製程、僅有撞針部分是金屬材質、其餘均屬於塑膠。雖然當年遭到聯邦警告且禁制，但威爾森於2015年提出抗告、並以憲法第一修正案（First Amendment）所保障的言論自由、與違背第二修正案（Second Amendment）中人民有權擁槍權益為由，於今年6月份和聯邦政府和解，讓這款「解放者」和藍圖重生。

這種列印手槍，雖僅有單發子彈的威力，但任何人只要從網路下載藍圖後，無須申請、登記或檢查犯罪前科，而且槍枝本身沒有序號，不僅無法追查、更是任何年齡或背景的人都能擁有與使用，再加上塑膠槍身能躲開金屬探測器的追蹤，恐讓美國出現更多槍枝犯罪。

帶頭力抗3D列印手槍合法化、華盛頓州檢察長佛格森（圖中央）。（圖/美聯社）

面對禁止令再度延長，藍圖設計者、同時也是擁槍組織「Defense Distribution」創辦人威爾森（Cody Wilson）也再次嗆聲法官，認為禁止令是「刻意地侵害」，不僅不合乎司法且迫害人民的「言論自由」權利。其代表律師也已開始研究禁止令內容，將有可能使用憲法第二修正案（Second Amendment）大打官司，與各州政府形成對峙的局勢。

★中時電子報關心您：私擁槍枝違法、恐面臨刑責與罰金！

(中時電子報)

文章來源：US Judge Extends Ban of Online 3D-Printed Gun Blueprints

文章來源：Federal court extends block on 3D-printed gun blueprints

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