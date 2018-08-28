跟大雨賽跑！海軍水下大隊徹夜助嘉義排水6619萬加侖

2018年08月28日 13:05 中時 楊佳穎

海軍指出，至28日上午8時止，排水量計6619萬加侖，官兵們為了恢復民眾正常生活，毅然跟大雨賽跑。(海軍提供)

中南部豪雨釀災，海軍水下作業大隊27日晚間冒著滂沱大雨，依舊奮力操作抽水機具，徹夜在嘉義縣布袋鎮實施抽水作業。海軍指出，至28日上午8時止，排水量計6619萬加侖，官兵們為了恢復民眾正常生活，毅然跟大雨賽跑。

另一方面，國防部昨日下午也指出，為防範疫情肇生及維護環境衛生，國軍已由第四、五作戰區派遣兵力，與地方政府協力完成家禽79萬6,446隻、豬隻772頭清運任務；此外，國軍執行此次救災任務累計派遣兵力5,532人次，輪車245輛次、甲車45輛次、膠舟39艘次、執行鄉民撤離733人、沙包堆置6,490包、土石清運149.11噸、物資搬運5.12噸、市容整理145.1噸、道路清理47.2公里、機關學校16處、環境消毒5萬9,445平方公尺。

國防部長嚴德發昨日再度南下視導部隊救災情形，並提醒救災部隊須即時掌握天氣動態，針對高風險、潛勢地區，適時調派兵力、抽水機等災防機具，完成超前部署，並發揮機動應變能力；此外，當前重要工作是協助家禽（畜）清運，並協力環境消毒、家園復原等工作，另救災部隊應提供官兵完善防護裝備及膳食、福利品供應，同時做好官兵補假規劃及心理輔導，以落實官兵照顧。

(中時 )