最衰體質 役男喝咳嗽藥水竟誤驗出海洛因

2018年08月28日 12:23 中時電子報 張達智

喝咳嗽藥水會驗出毒品反應？這是真的！一名阿兵哥因流感就醫，狂喝止咳藥水，結果竟被認定服用一級毒品海洛因，遭強制勒戒42天。但基因檢測發現他是罕見「超快代謝型」體質，在台北榮總臨床毒物科主治醫師蔡維禎協助下，歷經2年半法院審理，終於討回清白。

這位不願具名的阿兵哥（A先生）向聯合報表示，2015年底，他因流感就醫服藥，狂喝止咳藥水，不料收假回營時尿檢，竟呈現可待因2680ng/mL及嗎啡16590ng/mL，被認定在26小時前施用一級毒品海洛因。

退伍後半年多，A收到法院傳票，判定觀察勒戒，他帶著尿檢報告到處詢問醫師，竟都得到「有吸毒快承認」的回應。最後他自費做基因檢測，證實自己是罕見的「超快代謝型」體質，會以超快速度代謝可待因，才會有高得離譜的尿檢數值，但不被地院法官認可，仍被裁定觀察勒戒。

A先生莫名在戒治所熬了42天，在台北榮總臨床毒物科主治醫師蔡維禎協助下，重做檢查，驗出了比軍中尿檢更高的數據，帶著這份新的檢查報告，加上醫師出庭作證，歷經2年半時間、3個法官審理，終於還他清白。

現在A先生將透過冤獄平反協會協助，爭取冤獄賠償，並希望不要有下一個他。

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(中時電子報)