台灣賓士總裁交接 新任總裁高明漢10月上任

台灣賓士總裁交接，新任總裁高明漢（左）接下現任總裁邁爾肯（右）手上的方向盤，戴姆勒集團全球賓士轎車業務暨產品管理副總裁Axel Harries （中）特別來台監交。（陳大任攝）

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台灣賓士今天舉行總裁交接，由2013年上任至今的邁爾肯 (Eckart Mayer) 交接給新任總裁高明漢(Michael Grewe)，戴姆勒集團全球賓士轎車業務暨產品管理副總裁Mr. Axel Harries 特別來台監交，高明漢並將於10月走馬上任，憑藉過去他在泰國、越南等亞洲市場的豐富管理經驗，持續帶領台灣賓士開創市場佳績。

戴姆勒集團全球賓士轎車業務暨產品管理副總裁Axel Harries感謝邁爾肯過去6年對台灣市場的貢獻，並推崇其領導風格與決策能力，為台灣賓士創下多項市場佳績。

邁爾肯自2013年上任以來，秉持原廠戴姆勒集團「創造最佳客戶體驗」的信念，屢屢創下銷售佳績，長年穩居豪華進口車龍頭寶座外，更在2016年透過經銷網路拓展計畫中的軟硬體設施升級與人才培育，提升消費者最佳的品牌體驗，得到消費者認可而獲得JD Power顧客滿意度(CSI)調查以及新車銷售滿意度(SSI)調查雙料冠軍。2017年底更締造高達2萬8017輛的年度最高銷售量，讓台灣晉升為Mercedes-Benz全球第16大市場，寫下台灣賓士成立以來最亮眼的成績。

邁爾肯更在其任內將企業社會責任放入營運目標之一，以「星夢想計畫」作為社會公益與環境保護兩大面向，發揮品牌影響力引領更多企業重視企業社會責任的推廣，進而獲得「2017天下企業公民獎」外商組第一名的莫大肯定。

同時，為鼓勵員工開放交流及更緊密的合作，台灣賓士行動辦公室與工作環境的革新也是在邁爾肯先生及財務長莫沛思先生積極推動下而完成，體現幸福職場環境並致力員工發展，更讓台灣賓士成為汽車產業中唯一獲得「2018亞洲最佳企業雇主獎」殊榮的企業。

台灣賓士新任總裁高明漢為德國籍，自1987年起任職於戴姆勒集團，曾任職於德國斯圖加特總部、俄羅斯、羅馬尼亞、泰國區域辦公室等地，期間服務於Mercedes-Benz乘用車、商用車、行銷業務、經銷業務管理等不同部門，累積超過30年的豐富工作經歷，於銷售及服務網路、行銷業務管理領域皆擁有紮實的實務經驗與深度知識，奠定品牌創新及服務革新的永續視野。

2013年起，高明漢更由戴姆勒集團羅馬尼亞行銷業務總裁暨執行長一職，升任泰國賓士總裁暨執行長，開啟泰國市場新頁，成功建立Mercedes-Benz於泰國豪華汽車品牌的領先地位，同時更關注於CSR企業社會責任計畫，啟動「Mercedes-Benz StarFest 2017」，透過員工及各利害關係人的串聯，成功為泰國弱勢孩童籌資教育經費。

(中時 )

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