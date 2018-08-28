陪徐欣瑩登記臨時喊卡 柯P澄清：怕自打臉

2018年08月28日 13:09 中時 吳堂靖 、 鄧博仁

台北市長柯文哲28日受邀出席Smart City Forum-智慧城市論壇時，螢幕上的字樣投影在他臉上。會後媒體提問柯文哲原定要趕往新竹陪徐欣瑩登記為何臨時取消，他回應，因他禁止政務官上班時間替他人助選，若他上午請假前往新竹，等於自己打臉自己。(鄧博仁攝)

台北市長柯文哲原預定今早赴新竹，陪同民國黨主席徐欣瑩登記參選新竹縣長，卻爆出因徐未勾選「柯P認同卡」中取消重陽敬老金部分，讓柯不開心行程臨時喊卡。不過柯今受訪澄清，他禁止政務官上班幫人助選，自己卻請假去，根本自打臉，且今天是新任AIT處長酈英傑首場公開活動，放鴿子不好意思。

柯文哲上午出席「Smart City Forum-智慧城市論壇」後，會後受訪被問及為何臨時取消新竹行程？柯解釋，「幕僚跟他說市長你禁止政務官室班時間跟人家助選，結果你自己還要請假去，不是自己打自己臉？」且今天是新任AIT處長酈英傑第一場公開活動，特別邀請他出席，考量台北新竹往返時間，才會臨時喊卡。

柯文哲強調，新竹縣他還是支持徐欣瑩，會另外找下班時間或假日幫他助選，上班日去不是很好，柯也說，徐不勾選重陽敬老金這是他意料中的事，取消敬老金在台北市都很多人反對了，更何況新竹是農業縣，所以可以理解。

柯文哲指出，「柯Ｐ認同卡」只是說提出政治上的主張，而且是過去4年在台北市可以實現的東西，講穿了那也是趁機在宣傳自己的政治價值政治理念，「也沒有去強迫大家跟我們百分之百一樣」。

媒體進一步追問，徐堅持發敬老金，會否認為理念相違背？柯表示，「政治上不要幻想人家百分之百跟你相同，比方說你的政治主張100件，我同意99件有1件我不贊成，但不會因為100分之1跟我不一樣，就跟你是畫清界線不同陣營，有種概念叫相對值，朋友也有分成好朋友、不是很好的朋友等各種程度」。

(中時 )