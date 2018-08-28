美腿小三約正宮談判遭亂拳圍毆　護花男護駕也被K

疑似是小三黑衣女子，準備要向正宮一行人道歉，後因態度不佳遭圍毆。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

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中時電子報

新北市三重正義北路上的一家KTV，日前爆出有女子率眾圍毆小三的暴力事件，起因疑似有男子在老婆生孩子第二個月就偷吃，小三在1名男子陪同下，本來要向正宮道歉，卻爆發衝突。

有民眾在臉書社團「黑色豪門企業」PO出一段多位女子圍毆一名小三的影片，畫面中一名疑是小三的黑衣女子，似乎準備向正宮道歉，但旁邊的女子卻頻說「笑什麼笑！」、「妳要這樣道歉嗎？」，不料下一秒，5、6名女子突然上前，朝著黑衣女子一陣猛打，陪同黑衣女子前往的白衣男，則在旁大喊「我受夠了」，但護駕中仍被女子K了好幾拳，這起衝突直到警方趕到現場才被控制。

小三約談判遭亂拳圍毆。(取自黑色豪門企業)

不過，這群人到KTV大廳又爆發第2次衝突，黑衣女子直接被打倒在地上，打人女子還大喊「妳真的很髒！」。

據了解，白衣男子單純只是護花使者，警方事後也表示確實有此暴力事件，疑似是男女感情糾紛所致。

不過，影片中被打的18歲柯姓女子，今中午向《蘋果》喊冤，她說，與糾眾女子的林姓老公，是國中學長、學妹關係，兩人國中畢業後幾乎沒有聯絡。但上上星期，她的一名男性友人有事要找林男，剛好她有林男的微信才會幫忙聯絡，沒想到被林男老婆誤會兩人搞曖昧。

柯女說，上周日上午10時許，她與女性友人到新北市三重區正義南路「同學匯」KTV唱歌，未料，林男老婆得知後找來6、7名朋友，把她從包廂叫出，沒多久便開始動手毆打，她當下雖受到屈辱，但不會對他老婆提告，只希望不要再被誤會，同時，也透過友人轉告林男以後不要再碰面，希望所有誤會能到此為止。

(中時電子報)

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