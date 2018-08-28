教育部舉辦本土語言傑出貢獻獎 9月1日開始徵件

2018年08月28日 12:34 旺報 李侑珊

為推動本土語言政策，教育部持續辦理「108年表揚推展本土語言傑出貢獻獎」，徵件自107年9月1日起至10月31日止，歡迎各界踴躍推薦。

「教育部表揚推展本土語言傑出貢獻獎」自97年開辦至今已12年，共表揚出133件個人獎及30件團體獎。歷屆獲獎者廣涉教育、文化藝術及研究創作等不同領域，教育部更透過此獎項，挖掘許多民間默默奉獻、付出的貢獻者。例如：「金枝演社」秉持「從土地長出來的文化最感人」創作理念，努力於閩南語戲劇中積極創作並公開展演，讓年輕人在劇中能了解先民在這塊土地奮鬥的歷史，榮獲104年團體獎殊榮。

客家電視台節目領班及配音員劉惠月，專業領域跨足媒體傳播及教育領域，她透過媒體傳播提升大埔腔曝光度，於教學領域涵蓋語文、生活、社會等多方涉獵，贏得都會大埔腔守護者之讚譽，榮獲105年個人獎。

政治大學名譽教授林修澈獲107年個人獎，教授長期耕耘於原住民族語言發展工作，曾受邀出席美國北愛荷華大學主辦之Meskwaki Language Symposium（美斯夸基原住民族語言研討會）發表族語保存及成果，把在台教育經驗分享至國際，現協助教育部執行「原住民族語維基百科建置工作」，期待共同孵育16族族語維基百科，讓原住民族語的保存工作與國際接軌。

教育部表示，歡迎各機關(構)、幼兒園、學校、法人或依法立案之團體，凡具有以下事蹟者，請踴躍推薦：

（一）從事本土語言之創作、展演、傳播或推廣，足以振奮人心。

（二）從事本土語言復育、調查、研究或出版，具相當成效。

（三）捐資成立或充實有關本土語言的圖書館、博物館或其他文教設施。

（四）捐贈、捐助及成立推展本土語言著有績效的團體，貢獻卓著。

收件期間自107年9月1日至10月31日止(郵戳為憑)，相關資訊請上活動網站搜尋或至教育部網站http://www.edu.tw/下載（路徑：教育部終身教育司-電子布告欄區）。

(旺報 )