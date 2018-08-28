高齡社會挑戰來臨 台灣拜耳創新獎懸賞創意

2018年08月28日 12:37 時報周刊 邱玉珍

阿公阿嬤常常不聽醫師的話乖乖吃藥，讓全家人頭痛不已嗎？運用人工智慧、區塊鏈、數位醫療、穿戴裝置、App，再加上年輕人的創意，一定可以找到解決的方法。2018年台灣拜耳創新獎開跑，總獎金30萬，即日起開始徵件，號召年輕人站出來，用數位的方法提出創新方案，一起解決你我都會面臨的高齡社會挑戰。

今年三月底台灣65歲以上老年人口占總人口比率已達14.05%，正式邁入「高齡社會」。 根據國家發展委員會推估，2026年老年人口比率更將達20%，與日本、新加坡等國同列為「超高齡社會」。 內政部的統計更顯示，在亞洲，台灣的老年人口僅次於日本，且老化的速度更高於日本、美國、法國等國家。

台灣拜耳意識到台灣高齡社會面對的挑戰，於去年開始舉辦「台灣拜耳創新獎」，鼓勵青年學子勇於創新，以因應台灣步入高齡社會在人類健康、動物與農業三大領域所面臨的挑戰。

2018台灣拜耳創新獎仍以此三個領域為主軸徵求年輕人的創新方案，在人類健康方面以數位科技協助提升長者服藥順從性；動物方面則是透過數位科技協助飼主預防與管控農場動物或伴侶動物的疾病，並強化伴侶動物與飼主的關係；農業方面則是以精準農業為趨勢，運用數位科技增進耕作效率，協助農民在人力不足下有效率的管理作物。

只要有創意、勇於挑戰，全國大專校院在校生，含碩、博士生，可以個人或五人以內團體參賽，學生新創團隊參與可以獲得加分，即日起至11月25日徵件。更多報名資訊請上台灣拜耳創新獎臉書粉絲專頁查詢。

(時報周刊)