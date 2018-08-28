頭型怪誤以為姿勢不良 原來是罹患「顱縫早閉症」

2018年08月28日 12:39 中時 林周義

3歲的羅小弟頭部前後徑較長，令他的頭看起來呈現船型，媽媽原以為是姿勢不良造成，最後發現原來他罹患了發生率僅0.0003%的「顱縫早閉症」。經過手術後，羅小弟現已康復。醫師表示，這類疾病有可能會限制腦的發展空間，影響兒童智力及發展。有些家長會以為孩子頭型奇怪是因為姿勢不好，導致錯過黃金治療期。

人類頭骨的顱縫中，除了前額顱縫，其餘顱縫都要到成年後才會癒合，提前癒合就是「顱縫早閉症」。長庚醫院顱顏中心主治醫師盧亭辰表示，這類疾病在亞洲人的發生率約0.0003%，通常在寶寶未出生時就發生。因在台灣罕見，婦產科醫師不一定會察覺到。

盧亭辰表示，有些患者的頭部會呈現長形、尖形，或出現眼睛一大一小、額頭凸出的症狀。單條顱縫早閉患者，有17%的機率導致腦壓升高；多條顱縫早閉患者，機率則是47%。腦壓升高會導致頭痛、起床時嘔吐，甚至發展遲緩。有些人會合併眼壓升高、呼吸道狹窄的狀況，在心理健康上也可能因外觀而受影響。盧亭辰表示，未出現腦壓升高的患者，若不考量外型因素，則可不必進行手術。

在羅小弟的案例中，僅在術前出現頭痛症狀。羅媽媽表示，當時以為孩子是餵奶、睡覺姿勢不良，許多小兒科醫師也沒有發現問題。在一次感冒的求診中，醫師建議她轉診，才發現孩子罹患「顱縫早閉症」。透過整形外科與神經外科合作的手術，羅小弟的頭型已經恢復正常，再也不需要刻意把頭髮留長修飾頭型了。

目前多數病童，都是因為語言肢體發展遲緩而去求診。盧亭辰表示，「顱縫早閉症」的治療黃金期在3歲以前，年紀越大手術會越困難。目前大型醫學中心普遍建議的最佳手術時間在1歲左右。因此，早期發現、選擇最適合的手術方式，才是治療的重要原則。

(中時 )