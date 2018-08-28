嘉義》涂醒哲完成參選登記 期望發又發連任成功

嘉義市長涂醒哲28日上午牽著太太鄭玉娟的手，步入嘉義市選委會。（呂妍庭攝）

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多位嘉義市小英之友會成員現身力挺嘉義市長涂醒哲。（呂妍庭攝）
嘉義市長涂醒哲在太太鄭玉娟陪伴下，完成市長參選登記。（呂妍庭攝）
嘉義市小英之友會、多位穿著青蛙裝的泛綠市議員參選人陪市長涂醒哲完成參選登記。（呂妍庭攝）
嘉義市長涂醒哲響應嘉義地檢署發起的反賄選公約簽署。（呂妍庭攝）
涂醒哲完成登記後，在「台灣隊」成員及支持者陪同下，遊行市區重要路段。(涂醒哲競選辦公室提供）

嘉義市長涂醒哲今28日上午9點在嘉義市小英之友會、多位穿著青蛙裝的泛綠市議員參選人陪同下，抵達嘉義市選委會完成市長選舉登記手續，涂醒哲強調，會選在8月28日登記是取其「發又發」意涵，希望他與包括民進黨提名的台灣隊議員參選人都能過半當選，現任的人順利當選。

涂醒哲說在談到治水政績時，指天要下多少雨，不是人力可以掌控，823水患，雖然半夜有積水，但天亮起床就恢復正常，積水在最短時間內消掉，就是嘉義市的成績，唯一就是縣市交界區域排水還要再克服，所以他那天才特別跑到台南後壁跟總統蔡英文訴請中央區域治水，並向跟內政部水利署表達，希望水利署能夠將嘉義市列為海綿城市實驗示範區，希望未來水能流進測溝、泥土，不能流上馬路。

嘉義市長選舉目前已有黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統、議長蕭淑麗、前嘉義市長黃敏惠3人登記，不讓蕭淑麗、黃敏惠專美於前，涂醒哲競選團隊今上午9點大陣仗現身選委會，涂醒哲始終面帶笑容，說登記就是正式進入選舉步調，希望能連任成功，另被媒體問到如何評論兩位對手？涂醒哲指外界有人說是兩位女人的戰爭，有人把它當成國民黨的風暴，他維持一慣態度不予評論，對她們的參選予以尊重。

涂醒哲完成登記後，在「台灣隊」成員及支持者陪同下，遊行市區重要路段，向市民報告他已經完成登記參選，懇請市民支持，約10點20分左右回到友忠路競選總部後解散。

(中時 )

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